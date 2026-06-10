Bürgerinitiative in Calw: Neuer Vorstand – Theater zwischen Calw und Nagold wegen Kliniken beenden

Am Freitag gibt es eine Zäsur bei der Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Kreis Calw: Der langjährige Vorsitzende Bernd Neufang gibt sein Amt ab.

Mehr als 20 Jahre habe er die Bürgerinitiative (BI) Gesundheitsversorgung Kreis Calw „gezogen“, erzählt Bernd Neufang im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun gehe er aber „stramm auf 79 zu“, deshalb will er sich von der BI-Spitze zurückziehen, aber für einen „geordneten Übergang“ sorgen. Am Freitag, 12. Juni, trifft sich die BI zur Mitgliederversammlung ab 18.30 Uhr im Haus der Gesundheit in Calw und wählt unter anderem einen neuen Vorstand.

Neufang wird dann nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen. Der Umzug des Calwer Krankenhauses auf den Gesundheitscampus im Stammheimer Feld ist für ihn „die Zäsur“, die seinen Rückzug ermögliche. Jetzt brauche es „eine neue Generation, die sich mit den neu aufkommenden Problemen beschäftigt“.

Theater zwischen Nagold und Calw beenden

Dazu zählt Neufang auch – auch wenn das beileibe kein neues Problem ist –, das „Theater zwischen Nagold und Calw zu beenden“ und es zu „schaffen, dass da Ruhe rein kommt“. Und „dafür sorgen, dass Calw nicht zulasten von Nagold geschwächt wird“.

In seinem Bericht, den er am Freitag abgeben wird und der unserer Redaktion vorliegt, blickt Neufang auf seine Arbeit in der BI zurück. Die vergangenen 20 Jahre seien durch viele zielführende Aktionen der BI geprägt gewesen, „denn in Bezug auf das Calwer Krankenhaus hat sich die BI zu einer schlagkräftigen außerparlamentarischen Opposition entwickelt“. Erfolgreich sei man stets dann gewesen, wenn es „uns gelungen ist, die Bevölkerung zu mobilisieren“.

Ist die Klinikfusion der größte Fehler?

Als größten Fehler, den der Landkreis gemacht habe, bezeichnet er auch in seinem Bericht die Zustimmung zur Fusion der Klinikgesellschaften Böblingen und Calw, mit der man die Eigenständigkeit der Kliniken aufgegeben habe. Dies sei „von der BI auf das Heftigste – aber leider erfolglos – bekämpft“ worden. Die BI gehe nach wie vor davon aus, dass der Kreis Calw zum Verlierer werde, und Neufang hat deshalb den Wunsch, dass es dem Landkreis gelingen möge, den Klinikverbund zu verlassen, um sich andere Partner zu suchen.

Positiv sieht er, dass der Gesundheitscampus vor wenigen Wochen den Betrieb aufgenommen habe. Es sei Landrat Helmut Riegger zu verdanken, dass er trotz vieler Widerstände die Idee des Gesundheitscampus weiterentwickelt habe. „Ich behaupte aber auch, die BI hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass anstatt eines Krankenhauses mit 90 Betten ein solches mit 190 Betten gebaut wurde“, so Neufang. Wenn es dem Landrat weiter gelinge, den Campus zu vervollständigen, dann habe dieser Gesundheitscampus fast einmaligen Charakter.

Spenden für Links-Herzkatheter sammeln

Die „Gelüste von Nagold, weitere Teile von Calw zu bekommen“, die derzeit im neuen Calwer Krankenhaus angesiedelt sind, seien unverkennbar. Aber jede weitere Verlagerung sei mit „Millionenaufwand behaftet“ und führe zur Schwächung des Campus in Calw. Zentrale Frage sei, ob das, was Nagold will, finanziell machbar sei. Der Kreis habe nämlich nach den Feststellungen des Regierungspräsidiums eine dramatische Haushaltslage, deshalb seien keine weiteren Kreditaufnahmen mehr möglich. Neufang holt zu einem Seitenhieb aus: „Bei uns kostet ein Schlafplatz für eine Fledermaus so viel wie ein Bett in einem neuen Krankenhaus. Solange wir uns das leisten können, geht es uns noch immer gut.“

Ganz zurückziehen will sich Neufang aber dann doch noch nicht. Er will zunächst als Beisitzer Mitglied des Vorstands bleiben. Zudem gebe es „noch ein Projekt, das unterstützt werden muss, nämlich die Erhaltung des Links-Herzkatheters durch eine Unterstützung durch die Bevölkerung und örtliche Firmen“. Der erste Schritt sei bereits gemacht, erzählt er im Gespräch, eine erste Spende in Höhe von fast 83.000 Euro sei schon zweckgebunden beim Klinikverbund angekommen. Ziel sind 350.000, also die Hälfte der mutmaßlichen Anschaffungskosten.

Neues Vorstandsteam aufgestellt

Neufangs Nachfolge ist intern geregelt, auch wenn natürlich die Mitgliederversammlung den neuen Vorstand am Freitag noch wählen muss. Als Nachfolger schlägt Neufang Felix Eppel aus Bad Liebenzell vor. Der hat bereits eine enge Verbindung zur Lokal- und Kreispolitik – er sitzt für die Unabhängige Liste im Bad Liebenzeller Gemeinderat und für die Freie-Wähler-Vereinigung zudem im Calwer Kreistag, ist also nahe dran an den Entscheidungen rund um den Klinikverbund.

Auch weitere Vorstandsämter sollen neu besetzt werden. In vielen Vorgesprächen sei ein Team aufgestellt worden, „das in die Fußstapfen des bisherigen Vorstands treten kann“. Als stellvertretende Vorsitzende werden Beate Ebel und Steffi Druckenmüller vorgeschlagen. Neufang will neben Tobias Eppel, Benjamin Eppel, Rosi Schaber und Linda Morhard als Beisitzer im Vorstand vertreten bleiben.