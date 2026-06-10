Bürgerinitiative in Calw: Neuer Vorstand – Theater zwischen Calw und Nagold wegen Kliniken beenden

Am Freitag gibt es eine Zäsur bei der Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Kreis Calw: Der langjährige Vorsitzende Bernd Neufang gibt sein Amt ab.
Mehr als 20 Jahre habe er die Bürgerinitiative (BI) Gesundheitsversorgung Kreis Calw „gezogen“, erzählt Bernd Neufang im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun gehe er aber „stramm auf 79 zu“, deshalb will er sich von der BI-Spitze zurückziehen, aber für einen „geordneten Übergang“ sorgen. Am Freitag, 12. Juni, trifft sich die BI zur Mitgliederversammlung ab 18.30 Uhr im Haus der Gesundheit in Calw und wählt unter anderem einen neuen Vorstand.