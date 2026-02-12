Bürgerinfo in Bad Liebenzell: Erhebliche Potenziale bei Nutzung von Sonnenenergie

Die Kommunale Wärmeplanung zeigt auf, dass viele Gebäude in Bad Liebenzell nicht sehr energieeffizient sind. In der Kernstadt soll ein Wärmenetz aufgebaut werden.
Der Gebäudebestand in Bad Liebenzell ist – energietechnisch gesehen – nicht in bester Verfassung. Im Zuge der ersten Kommunalen Wärmeplanung (KWP) für die Kur- und Badestadt haben die an der Planung beteiligten Büros ermittelt, dass „knapp 67 Prozent des Gebäudebestands vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurde“. Sprich: Sie sind laut Karsten Jäkel des Büros Jäkel Energiemanagement „nicht sehr energieeffizient“.