Bürgerhaus Unterschwandorf: Gemeinderat vergibt die ersten Arbeiten

1 Wo einst das Rathaus stand, soll das neue Bürgerhaus Unterschwandorf entstehen. Foto: Katzmaier Beim Bürgerhaus Unterschwandorf ist mit der Vergabe von verschiedenen Baugewerken durch den Gemeinderat der nächste Schritt vollzogen worden.







Link kopiert



Für die Elektroarbeiten, Zimmermannsarbeiten und Rohbauarbeiten beim Projekt Bürgerhaus Unterschwandorf wurden im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung jeweils fünf Firmen angeschrieben, informierte die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderats. Die Submission hat am 2. Juli stattgefunden. Die Aufträge werden nach Beschluss des Gremiums an die jeweils günstigsten Bieter vergeben.