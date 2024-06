Bürgerhaus Unterschwandorf: Gemeinderat stimmt Bau trotz Bedenken zu

1 Das Unterschwandorfer Rathaus von Rapp-Platz aus betrachtet. Foto: Thomas Fritsch

Die Entscheidung steht: Unterschwandorf bekommt am Standort des jetzigen Rathauses sein lange ersehntes Bürgerhaus. Einige Stadträte taten sich damit allerdings schwer und stimmten mit Verweis auf die Finanzlage gegen das Projekt.









Mit zehn Ja-Stimmen sowie sechs Nein-Stimmen fasste der Haiterbacher Gemeinderat in seiner letzten inhaltsschweren Sitzung in alter Zusammensetzung den Baubeschluss für das Bürgerhaus in Unterschwandorf. Verbunden ist damit zugleich der Beschluss des Teilabbruchs des Rathauses (die Fahrzeughalle der Feuerwehr bleibt bestehen) sowie weiterer Leistungsphasen für das planende „buerohauser“.