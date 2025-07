Der Ortschaftsrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema „Umbau Bürgerhaus“ befasst. Dazu stellte Bernd Groth rückblickend die Zeitschiene seit dem 26. Juni dar.

Zwei Zusammenkünfte mit dem Förderverein dienten der Koordinierung und der zeitlichen Abfolge der Arbeiten in Eigenleistung. Gleichzeitig wurde ein Veranstaltungskonzept angedacht. Am 19. Juli fand der erste Arbeitseinsatz mit 20 Helfern statt, bei dem die Rampe abgebaut wurde, Fenster, Zwischenwände und Treppe in Angriff genommen wurden. Das Baugerüst wird voraussichtlich Ende des Monats aufgestellt. Der nächste Arbeitseinsatz ist am Samstag, 2. August, von 8 bis 12 Uhr.

Liste von Mängeln erstellt

Der Hallenausschuss hat nach seiner Begutachtung eine Mängelliste erstellt und diese als dringlich bei der Mittelanmeldung der Stadt für das Haushaltsjahr 2026 eingestellt. Ortsvorsteher Volker Tietze stellte die Anforderungen mit Kosten vor. Undichte, marode Holzfenster in der Damen- und Herrendusche müssen dringend erneuert werden, ebenso 400 Stühle und 56 Tische. In der Küche bedarf es neuer Arbeitsplatten, Schranktüren und Herde. Aufgenommen wurde auch ein Konvektomat sowie eine neue Beschallungsanlage und ein Rednerpult. Ferner wurden angemeldet, die Spielplätze in der Baindtstraße und in den Oberen Gärten, der Parkplatz „Friedhof“, eine Erweiterung dazu und die Brunnenstube „Hützele“ (Drainage).

Unsere Empfehlung für Sie Open-Air in Renfrizhausen Auf der Naturbühne wird gefeiert Die evangelische Kirchengemeinde lädt zum stimmungsvollen Abend ins Mühlbachtal bei Sulz ein. Das musikalische Programm ist breit angelegt.

Dem Bericht zur Verkehrsschau von Carina Mauch war zu entnehmen, dass der bisher geplante Parkplatz „Friedhof“ behindertengerecht ausgebaut wird und nur für Friedhofsbesuche zur Verfügung steht. Die Bewohner des „Grünen Baum“ haben ihre Plätze vor dem Haus. Die geplante Überquerungshilfe bei den jetzigen Bushaltestellen lehnte der Rat aus Sicherheitsgründen einstimmig ab.

Unsere Empfehlung für Sie Großprojekt in Sulz Städtischer Werkhof wird umfassend saniert Nach fast 50 Jahren Stillstand startet Sulz die Sanierung des Werkhofs – mit einem Millionenbudget und Bauarbeiten bei laufendem Betrieb.

Zu Beginn der Sitzung wurde von den Bürgern angeregt, eine Sitzbank auf dem Friedhof, direkt hinter der Kirche aufzustellen.

„Wer ist von der Stadt für die Bewohner des Grünen Baumes zuständig?“ Diese Frage stellte ein besorgter Bürger, der auch die Meinung anderer widerspiegelte. Für die dort untergebrachten Flüchtlinge sei keine wünschenswerte Betreuung erkennbar, die sie mit den Gepflogenheiten und Regeln vertraut mache.