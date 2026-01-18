Bürgergenossenschaft-Projekt: In Neuweiler entsteht ein Seniorenzentrum – das ist der Stand der Bauarbeiten

Der Bau der Senioreneinrichtung hat schon kräftig Gestalt angenommen. Die meisten Handwerker kommen aus der Gemeinde und der Kostenplan wird unterschritten.
Es ist ein besonderes Bauprojekt, das in Neuweiler stattlich aus dem Boden gewachsen ist. Eine Bürgergenossenschaft (BüGeno) hat sich zusammengetan, um eine auf 4,5 Millionen Euro veranschlagte Senioreneinrichtung auf den Weg zu bringen. Vorstandssprecherin Anita Burkhardt freut sich zusammen mit Aufsichtsratskollegin und Bau-Fachfrau Rose Klink, dass bisher „alles so super funktioniert“.