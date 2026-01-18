Bürgergenossenschaft-Projekt: In Neuweiler entsteht ein Seniorenzentrum – das ist der Stand der Bauarbeiten

Der Bau der Senioreneinrichtung hat schon kräftig Gestalt angenommen. Die meisten Handwerker kommen aus der Gemeinde und der Kostenplan wird unterschritten.

Es ist ein besonderes Bauprojekt, das in Neuweiler stattlich aus dem Boden gewachsen ist. Eine Bürgergenossenschaft (BüGeno) hat sich zusammengetan, um eine auf 4,5 Millionen Euro veranschlagte Senioreneinrichtung auf den Weg zu bringen. Vorstandssprecherin Anita Burkhardt freut sich zusammen mit Aufsichtsratskollegin und Bau-Fachfrau Rose Klink, dass bisher „alles so super funktioniert“.

Was die Kosten anbetrifft, wird man nach den zu Dreivierteln erfolgten Ausschreibungen wohl um einen sechsstelligen Betrag unter dem Kostenvoranschlag liegen. Fachingenieure hat die BüGeno eingespart. Man habe gute Fachbetriebe und mit dem erfahrenen Architekten Fritz Kempf aus Wildberg vom Büro Dorner und Partner einen ausgezeichneten Berater, erklären die beiden Frauen.

Die Handwerker kommen aus der Region

Nahezu alle beteiligten Handwerker kommen aus der Waldgemeinde und stehen hinter dem Projekt. Dies wurde bei einer Baustellenbesichtigung unserer Redaktion mit den gegenwärtig geforderten Akteuren deutlich. Am unteren Bauteil in Richtung Rathaus hat Holzwerk2 aus Breitenberg das Dach an dem stattlichen Komplex schon eingedeckt. Ronnie Waidelich wartet darauf, sich an die große obere Dachfläche machen zu können. Dort muss allerdings Zimmermanns-Kollege Ewald Schumacher, der Chef von Holzbau Schaible aus dem Ort, erst einmal aufschlagen.

Foto: Hans Schabert

„Dazu heißt es passende Witterung abzuwarten, wir tun unser Möglichstes“ unterstreicht Schumacher, der eigentlich schon an der Arbeit wäre, hätte nicht ein Wintereinbruch dies verhindert. In den Tagen nach dem Gespräch kam vergangene Woche entsprechendes Wetter, und die Zimmerleute sind voll an der Arbeit. Gleichzeitig wurden auch schon Fenster eingesetzt.

Die Bevölkerung steht hinter dem Projekt

Rose Klink sagt: „Bisher hat das Wetter gut mitgemacht.“ Alles habe bei den Handwerkern, die sich ja kennen, bestens ineinander gegriffen. Ob der angedachte Termin fürs Richtfest Ende Januar zu halten ist, muss sich allerdings noch zeigen. Der für die einheimische Baufirma Aichele zuständige Juniorchef Frank Aichele unterstreicht, dass gut auf der Baustelle zu arbeiten sei.

Aushub und Maurerarbeiten brächten wie andere Gewerke zwar unumgängliche Störungen für die Umgebung mit sich. „Die Nachbarn sehen dies jedoch entspannt“, sagt er. Dies mag auch als Indiz gelten, wie die Bevölkerung der Gemeinde und teils sogar aus der Umgebung hinter dem Projekt steht. Auch Zahlen zeigen dies: Die Genossenschaft hat gegenwärtig laut Anita Burkhardt 189 Mitglieder. Diese haben nicht nur 906 Anteile zu jeweils 1000 Euro gezeichnet, sondern auch voll einbezahlt.

Für Tageseinrichtung Herbstrose Spenden gesammelt

Beim gut besuchten Konzert des Zylinderchors und des Frauenchors Egenhausen im Dezember in der Kirche in Neuweiler gingen zunächst 2500 Euro an Spenden ein, und weitere steigerten den Betrag seither auf stattliche 13 000 Euro, die der Erneuerung der Inneneinrichtung der Tageseinrichtung Herbstrose dienen sollen. Das Werben der Vorstandssprecherin um Unterstützung in diesem Zusammenhang war also nicht umsonst.

Nach dem Stand der Dinge darf davon ausgegangen werden, dass die Herbstrose – bei Bewirtung der Waldschulhalle durch die Dorfgemeinschaft Zwerenberg – nicht nur mit einem großen Fest am 28. Februar und 1. März ihr zehnjähriges Bestehen feiern kann. Sie darf wohl auch plangemäß in der zweiten Jahreshälfte 2026 in ihr neues Domizil umziehen.

Foto: Hans Schabert

Im Obergeschoss entstehen zwölf Zimmer für eine Wohngemeinschaft. Das Dachgeschoss beherbergt drei zu erwerbende Eigentumswohnungen – eine davon ist schon vergeben – mit Wohnflächen von 43, 68 und 75 Quadratmetern. Im Untergeschoss behält die BüGeno eine 53 Quadratmeter große Wohnung, die bei Interesse für Mitarbeiter zur Verfügung steht.

Nicht angetastet wird die große Linde am Wildbader Weg, um die der „Lindenplatz“ als sommerliche Ruhe- und Begegnungsstätte zwischen den Senioren und der Bevölkerung entstehen soll.

Wer mehr über das Projekt oder die BüGeno erfahren möchte, kann über diese und zum Thema „Neuweiler erfüllt den Generationenvertrag“ allerhand auf der Homepage www.buegeno-neuweiler.de finden.