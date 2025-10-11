Bürgergeldreform: Fahimi warnt vor völlig falschem Fokus auf Sozialkürzungen

«Wir kommen nicht dazu, über die wirklich wichtigen Fragen zu reden, weil sich alle ständig abarbeiten an sogenannten Sozialreformen»: Die DGB-Chefin geht mit der Bundesregierung hart ins Gericht.
Berlin - DGB-Chefin Yasmin Fahimi wirft der Bundesregierung wegen der Debatte über das Sozialsystem einen "völlig falschen Fokus" vor und warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Diese Debatten über sozialen Kahlschlag müssen aufhören", sagte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wir sind mitten in einer der größten wirtschaftlichen Stagnationsphasen seit Dekaden, aber wir diskutieren vor allem über Bürgergeld und Kürzungen im Sozialsystem."