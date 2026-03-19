Bürgergeld-Projekte in Rottenburg: Vereinsförderung mit wenig Bürokratie

Rottenburger Vereine und Initiativen haben 2025 mehr als eine Viertelmillion Euro für ehrenamtliche Projekte erhalten. Damit ist der städtische Bürgergeld-Topf nicht mal ausgeschöpft.

Seit 14 Jahren gibt es das Rottenburger Bürgergeld. Das hat nichts zu tun mit der gleichnamigen bundesweiten Sozialleistung, die demnächst in „Grundsicherungsgeld“ umbenannt wird. Das Rottenburger Bürgergeld ist ein einmaliger Projekt-Zuschuss der Stadt an Vereine und (formlose) Initiativen. Das Antragsverfahren ist unkompliziert. Die meisten Zuschüsse belaufen sich auf wenige Tausend Euro, maximal zulässig wären 20.000 Euro. Die Idee kam von der CDU-Fraktion, aber das Bürgergeld-Modell wird längst quer durch den Gemeinderat befürwortet. Das System ist ungewöhnlich, in den meisten anderen Kommunen geht es bürokratischer zu.

Mehr als drei Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen 14 Jahren dafür ausgezahlt, für mehr als 1100 einzelne Projekte. Für das laufende Jahr stehen 320.000 Euro zur Verfügung, das entspricht etwa 7 Euro pro Einwohner. Das Bürgergeld sei ein Erfolgsmodell, wird bei jeder Gelegenheit betont. Es schaffe auch einen mehrfachen Mehrwert für die Stadtgesellschaft, weil die Vereine und Initiativen immer auch weitere Zuschüsse und Sponsorengelder einwerben – und sowieso immer einen gewissen Eigenanteil an unbezahlter Arbeitsleistung einbringen.

Mehr als die Hälfte für die Dörfer

Vor kurzem hat das städtische Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement eine detaillierte Bilanz für das Jahr 2025 im Gemeinderatsausschuss für Soziales, Bildung und Kultur vorgelegt. In der Kernstadt wurden 14 Bürgergeld-Projekte und Anschaffungen bewilligt, für insgesamt 125.000 Euro. Das war deutlich weniger als im Jahr 2024.

In den Ortschaften (hier lebt etwas mehr als die Hälfte der Rottenburger Gesamtbevölkerung) werden traditionell deutlich mehr Anträge gestellt, von denen die meisten allerdings deutlich „billiger“ sind als in der Kernstadt. Im vergangenen Jahr wurden für 82 Projekte in den Ortschaften insgesamt knapp 140.000 Euro freigegeben.

Restmittel gehen ins Folgejahr

Dabei fällt auf: In vielen Jahren schöpfen die Vereine und Initiativen gar nicht den gesamten Haushalts-Topf aus. Wenn etwas übrig bleibt, werden diese Restmittel ins Folgejahr übertragen, teilte die Amtsleiterin Birgit Reinke auf Nachfrage mit. Das kommt öfter vor.

Mal lässt sich ein Projekt günstiger umsetzen als vorher gedacht, mal erfolgt die Abrechnung erst im folgenden Kalenderjahr. Mal verzichtet eine Ortschaft auch bewusst darauf, das ganze Volumen zu verbraten – beispielsweise wenn im folgenden Jahr eine Groß-Aktion ansteht (etwa ein Jubiläumsfest) und man dafür noch eine gewisse Reserve vorhalten will. Manchmal läuft es auch andersherum: Dann wird in einem Jahr mehr bewilligt, als eigentlich zur Verfügung steht – und man vertraut darauf, dass nicht alles bis zum 31. Dezember abgerechnet wird.

Einfrieren oder erhöhen?

Umso rätselhafter erscheint vor diesem Hintergrund die jüngste Haushaltsdebatte im Gemeinderat. Kurz vor Weihnachten flutschte der Etat-Entwurf für 2026 eigentlich im breiten Konsens durch das Gremium, trotz einiger schmerzhafter Einsparungen. Aber ausgerechnet beim Bürgergeld-Budget gab es plötzlich eine scharfe, teilweise ins Grundsätzliche gehende Debatte.

Auslöser war ein Antrag der Grünen, man möge den Bürgergeld-Topf für 2026 auf dem bisherigen Niveau einfrieren und nicht erneut anheben. „Wir haben die Vereinsförderung fast überall gekürzt, aber das Bürgergeld soll steigen“, kritisierte Grünen-Sprecher Jörg Bischof. (Für die Vereinsförderung gibt es extra Haushaltsmittel, mit zusätzlichen Mitteln für die Jugendarbeit.)

Auf Antrag der CDU hatte man aber erst ein Jahr zuvor beschlossen, den Bürgergeld-Topf an die Wachstumsraten des Gesamt-Haushalts (inklusive Schulden) zu koppeln. Das hat nun den (vermutlich unbeabsichtigten) Nebeneffekt, dass das Bürgergeld auch dann wächst, wenn nur die Schulden steigen.

„Das Bürgergeld ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument“, sagte die CDU-Fraktionsvorsitzende Diana Arnold. Die relativ kleinen Tausender-Beträge brächten einen enormen Mehrwert, ist ihr Fraktionskollege Reinhold Baur überzeugt – „mehr als bei klassischen Haushaltsmitteln“. Und die Hailfinger Ortsvorsteherin Sabine Kircher erhoffte sich, dass die Vereine mit dem Bürgergeld „vielleicht die ein oder andere kleine Förderung, die jetzt wegfällt, kompensieren kann“. Grünen-Sprecher Bischof empörte sich über die „unverschämte“ Unterstellung, „als ob wir das Bürgergeld abschaffen wollen“.

Am Ende entschied sich eine hauchdünne Mehrheit (17 zu 16 Stimmen) für das Einfrieren auf dem Niveau von 2025. Ob dieses dann überhaupt ausgeschöpft wird, lässt sich erst am Ende des laufenden Jahres sagen.

So funktioniert die Bürgergeldvergabe – Vom Domkonzert bis zur Motorsäge

Ursprünglich standen pro Einwohner

fünf Euro zur Verfügung. Seit zwei Jahren wird dieser Betrag an das Wachstum des Haushaltsvolumens angepasst. Die kleinen Ortschaften erhalten einen Festbetrag von 5000 Euro. Die Antragstellung erfolgt formlos. Kostenvoranschläge gehören ebenso dazu wie Angaben über Eigenleistungen, weitere Finanzquellen und etwaige Folgekosten.

Über die Anträge der Vereine und Initiativen

entscheidet der jeweilige Ortschaftsrat (beziehungsweise die beiden Bezirksbeiräte in der Kernstadt). Oft sprechen sich die örtlichen Vereine untereinander ab, damit sie sich nicht unnötig Konkurrenz machen. In den vergangenen 14 Jahren wurden fast alle gestellten Anträge bewilligt, manchmal allerdings mit einem geringeren Betrag als zunächst gewünscht, wie die Stadt informiert.

Für 2025 wurden unter anderem bewilligt:

4100 Euro für die Urbansbrüder für eine neue Spülmaschine, 20.000 Euro für den Freundeskreis Mensch für eine Außenschaukel für Menschen mit Behinderung, 7100 Euro für die Dommusikschule für ihr Konzert zum Nikolausmarkt, 100 Euro für eine Fasnets-Aktion des Elternbeirats an der Niedernauer Grundschule, 2900 Euro für die Feuerwehr Eckenweiler für neue Faltpavillons, 700 Euro für den Förderverein der Hailfinger Grundschule für neue Bluetooth-Lautsprecher, 1600 Euro für den Vogelschutzverein Weiler für einen neuen Holzofen und für eine neue Motorsäge.

Im Oberen Gäu

legten mehrere Ortschaften zusammen, um einen neuen Bürgerbus anzuschaffen.