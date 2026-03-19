Bürgergeld-Projekte in Rottenburg: Vereinsförderung mit wenig Bürokratie

Rottenburger Vereine und Initiativen haben 2025 mehr als eine Viertelmillion Euro für ehrenamtliche Projekte erhalten. Damit ist der städtische Bürgergeld-Topf nicht mal ausgeschöpft.
Seit 14 Jahren gibt es das Rottenburger Bürgergeld. Das hat nichts zu tun mit der gleichnamigen bundesweiten Sozialleistung, die demnächst in „Grundsicherungsgeld“ umbenannt wird. Das Rottenburger Bürgergeld ist ein einmaliger Projekt-Zuschuss der Stadt an Vereine und (formlose) Initiativen. Das Antragsverfahren ist unkompliziert. Die meisten Zuschüsse belaufen sich auf wenige Tausend Euro, maximal zulässig wären 20.000 Euro. Die Idee kam von der CDU-Fraktion, aber das Bürgergeld-Modell wird längst quer durch den Gemeinderat befürwortet. Das System ist ungewöhnlich, in den meisten anderen Kommunen geht es bürokratischer zu.