Bürgergeld für Ukrainer: Warum sich manche Arbeit nicht lohnt

1 Viele Hotels suchen händeringend Mitarbeiter im Zimmerservice. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Niemand will bei Bäckermeister Leimgruber die Bleche spülen. Und im Schwarzwald will kaum jemand die Hotelbetten machen. Ist das laut Tübingens OB Boris Palmer zu hohe Bürgergeld schuld, wenn so manche Stelle unbesetzt bleibt?









Link kopiert



Hier spült der Chef noch selbst. Es gibt tatsächlich Sonntage, an denen macht Hermann Leimgruber, Bäcker- und Konditormeister aus Tübingen, selbst die Hilfsarbeiten im Café Lieb. Dann räumt er Teller und Tassen in die Spülmaschine und reinigt Backbleche mit Übergröße. „Das kann es eigentlich nicht sein“, sagt der Unternehmer. 130 Mitarbeiter beschäftigt er in seinen acht Filialen, allein 40 an der neugebauten Produktionsstätte im Gewerbegebiet Traufäckern. „Ich könnte jederzeit noch sieben Leute einstellen.“