Bürgergarde Hechingen: Ansgar Lehmann ist neues Ehrenmitglied

1 Die Geehrten der Bürgergarde Hechingen von links nach rechts: Hauptmann und 1. Vorstand Wolfgang Stooß, Christienn Hammer, Ansgar Lehmann, Uwe Oster, Norbert Dittus, Michael Mayer, 2. Vorstand Armin Bailer Foto: Dittus

Bei der traditionellen Familienfeier der Bürgergarde Hechingen wurden jüngst zahlreiche Mitglieder ausgezeichnet. Dabei erhielten der zweite Vorsitzende Armin Bailer und Feldwebel Norbert Dittus die Verdienstmedaille in Gold. Auch der Landesverband ehrte.









Traditionell am Vorabend des Dreikönigstags lädt die Hechinger Bürgergarde zu ihrer Familienfeier in die Stadthalle Museum. Der erste Vorsitzende und Hauptmann Wolfgang Stooß begrüßte die zahlreichen Mitglieder mit einem kleinen Rück- und Ausblick. Das Programm der Familienfeier bestritt vor allem die Gardemusik, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Etliche neu einstudierte Titel aber auch beliebte Musikstücke aus dem großen Repertoire kamen zum Vortrag.