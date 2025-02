Nationalpark Schwarzwald Drei Wochen mehr bis zur Entscheidung

Der Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Nationalparks, der an diesem Freitag anstand, wird vertagt. In einer Sondersitzung am Freitag, 21. Februar, wird der Nationalparkrat über die Pläne zum Lückenschluss des Großschutzgebiets entscheiden.