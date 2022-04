1 Die Mitglieder des Arbeitskreises "Kinder und Familien" haben den Nagolder "Zauberwald" initiiert. Foto: AK

Nagold - Schon lange, bevor sie 2017 von Martina Bitzer den Vorsitz für den Arbeitskreis (AK) "Kinder und Familien" im Bürgerforum übernahm, hat sich Anna Ohnweiler vor allem beruflich um Kinder und Jugendliche gekümmert. Die 1950 im siebenbürgischen Rothberg bei Hermannstadt (Rumänien) geborene spätere Lehrerin war 1979 mit ihrer kleinen Tochter aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Sie leitete dann das Christliche Jugenddorf und das Berufsbildungszentrum in Altensteig, wo sie hauptsächlich Jugendliche in Deutsch unterrichtete. Später rief Anna Ohnweiler eine Abendrealschule ins Leben, die sie lange leitete, eine Sonderberufsschule für Lernbehinderte und eine Sonderberufsfachschule. Auch in der Einrichtung "Schlaue Füchse", einem Hort nicht nur für lernbehinderte Kinder, zeigte sich das Engagement Anna Ohnweilers für die Jugend.

Kooperation mit dem Einzelhandel

Für die zehn Mitglieder des Arbeitskreises "Kinder und Familien" in Nagold steht die Entwicklung neuer Perspektiven und Freizeitangebote im Mittelpunkt der ehrenamtlichen Arbeit: "Wir für ein familienfreundliches Nagold". So wurde bereits vor vielen Jahren das "Offene Ohr" mit einem entsprechenden Logo in Kooperation mit dem Nagolder Einzelhandel realisiert. Kinder und Jugendliche, die schnell Hilfe brauchen, zum Beispiel auch einen akuten Ansprechpartner, können dort Hilfestellung bekommen. Bereits vier Mal bisher lud der Arbeitskreis auch Adolf Gallwitz nach Nagold ein, einen Polizeipsychologen und Profiler, der auch für den Europäischen Gerichtshof in Den Haag tätig ist und über Themen wie "Jugendgewalt und Medien" referierte. Er wird demnächst wieder zu Gast sein – zum Thema "Corona und Krieg in Europa – Zäsuren in unser aller Leben". Es geht um die Auswirkungen der seit zwei Jahren andauernden Pandemie und aktuelles Geschehen auf junge Menschen.

"Zauberwald" taugt auch für Kinderwagen

Auch in enger Zusammenarbeit mit dem Verein "Groß hilft Klein" entwickelt der Arbeitskreis weitere Ideen und Projekte. Das jüngste ist der so genannte Nagolder "Zauberwald" bei der Häfelehütte am Killberg, wo Familien den Wald erkunden und dabei Wichtel, Zwerge,Trolle, Feen und sogar eine Schatztruhe auf zwei unterschiedlichen Waldwegen entdecken können. Er ist sogar mit Kinderwagen begehbar. Heuer ist auch die Erstellung des Nagolder Sommerferienprogramms organisatorisch beim Arbeitskreis "Kinder und Familien" angesiedelt. Geplant sind außerdem Spaziergänge mit Märchenerzählungen im erwähnten Zauberwald und auch eine Waldweihnacht eben dort: Der Arbeitskreis wird nicht müde, sich drängender Themen um ein im weitesten Sinne familienfreundliches Nagold anzunehmen.

Das Bürgerforum

Seit der Gründung des Bürgerforums Nagold im Jahr 1995 arbeiten sechs Arbeitskreise mit unterschiedlichen Schwerpunkten ehrenamtlich an verschiedenen Themen, die ein weites Spektrum des Nagolder Gemeinwesens umfassen. Weil das 25-jährige Bestehen pandemiebedingt nicht gefeiert werden konnte, soll es am Samstag, 25. Juni, einen Bürgerforumstag geben, bei dem die Arbeitskreise über ihre Arbeit informieren. Der Schwarzwälder Bote stellt sie und ihre Schwerpunkte in loser Folge vor.