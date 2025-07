Bürgerforum Nagold: Sommerliche Literatur-Häppchen

1 Tilman Zutavern, Nanni Fingerhut und Barbara Rennig freuen sich auf die nächste Auflage von „Summertime“. Foto: Hagen Breitling Nanni Fingerhut, Barbara Rennig und Tilmann Zutavern lesen ihren Zuhörern Texte vor, die sich um Sommer und Urlaub drehen.







„Summertime… and the living is easy“ heißt es in einem Song von George Gershwin – und unter diesem Titel stehen die Sommer-Matinees des Arbeitskreises Kultur im Bürgerforum Nagold. Für den 3. August lädt der Arbeitskreis in seiner Reihe „Nagold liest“ nun zum fünften Mal zur besonderen Sommermatinee ein, bei der Fred Heldmaier mit stimmigen sommerlichen Songs wieder die musikalische Umrahmung der Leseveranstaltung übernehmen wird.