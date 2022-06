8 Vier ehemalige und ein aktiver Ortsvorsteher (von links) : Franz Moser, Egbert Zäh, Claudia Schmid, Reiner Ullrich und Berthold Kammerer. Es fehlen Ute Vogel und Markus Falk. Foto: Fritsche

Mit einem Empfang, einem Festvortrag und einem Bürgerfest mit den Vereinen wurde am Sonntag das Jubiläum der Eingemeindung von Waldmössingen vor 50 Jahren gefeiert.















Schramberg-Waldmössingen - Ein Böllerschießen des Schützenvereins "Heimbachquelle" am Römerkastell eröffnete am Morgen den Festtag, um elf Uhr begann der Bürgerempfang in der Kastellhalle. Die Frage, was wäre, wenn vor 50 Jahre etwas anderes entschieden worden wäre, erübrige sich, sagte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr in ihrer Begrüßung: "Der Ort steht heute gut da, in und um Waldmössingen hat sich eine starke Industrie entwickelt". Und gab dann das Wort weiter an Carsten Kohlmann, nicht ohne daran zu erinnern, dass dieser am 1. Januar 1972 als erstes Kind der Großen Kreisstadt Schramberg geboren wurde.

Tief in den Archiven gegraben

Kohlmann hatte lange und tief in den Archiven gegraben und aus den Fundstücken der eigentlich nüchternen Materie einen spannenden Vortrag gemacht. Für Waldmössingen sei es keine einfache Sache gewesen, "nach fast 1 000 Jahren urkundlich belegter und archäologisch noch länger belegter Ortsgeschichte die Selbstständigkeit aufzugeben und ein Stadtteil der Stadt Schramberg zur werden". Die stieg dadurch auf in die Gruppe der Großen Kreisstädte des Landes Baden-Württemberg.

Gemeindereform

Wie es dazu kam, vermittelte Kohlmann dann in einem schlaglichtartigen Überblick: Der ländliche Raum und damit auch Waldmössingen erlebte in den 1960er-Jahren einen "epochalen Strukturwandel". 1950 waren von 100 Einwohnern Waldmössingens noch über 500 in der Landwirtschaft tätig, 1970 nur noch knapp über 50. Gleichzeitig nahmen die Arbeitsplätze in der Industrie von 300 auf 750 zu. Weitere große Veränderungen erzwang die Gemeindereform der Baden-Württembergischen Landesregierung, die Gemeinden von mindestens 5000 Einwohnern forderte.

Vernunftehe

So musste sich der damalige Waldmössinger Bürgermeister Egbert Zäh auf die Suche nach Partnern machen. Da die angestrebte Verwaltungsgemeinschaft mit Beffendorf, Seedorf und Winzeln nichts wurde und "Oberndorf kein Interesse zeigte", kam es schließlich zum Zusammengehen mit Schramberg. 535 Waldmössinger stimmten dafür, 177 dagegen. Es wurde eine Vernunftehe, keine Liebesheirat. "Damit ist das Spannungsfeld zwischen Stadt und Stadtteil in der Rückschau bis heute gut beschrieben", spielte Kohlmann auf manchen "Ehestreit" im Lauf der Jahre bis heute an.

Ortsvorsteher Reiner Ullrich nutzte in seiner Ansprache auch ein Bild: "Aufgrund seiner nach wie vor nicht erschöpften Entwicklungsmöglichkeiten ist Waldmössingen weiterhin ein Joker im Spiel der Großen Kreisstadt mit den Städten und Gemeinden der Region". Und zwar nicht nur bei Wohnungen und Industrie, sondern auch für die Freizeit. "Alles Gute und Glück für die Große Kreisstadt mit seinem bedeutenden Stadtteil Waldmössingen", schloss Ullrich.

Wachstum

Oberbürgermeisterin Eisenlohr nahm den Ball auf und zählte aktuelle und geplante Entwicklungen in Waldmössingen auf. Unter anderem erwähnte sie das Baugebiet Kehlenstraße mit 44 Bauplätzen im ersten Bauabschnitt. "Auch neue Wohnformen wie Small oder Tiny Houses werden möglich". Das Gewerbegebiet Webertal III warte auf die Entscheidung des Gemeinderats, eine Erweiterung zeichne sich bereits ab, genauso wie für das Interkommunale Industriegebiet Seedorf-Waldmössingen. Auch werde der Bebauungsplan für den Norma-Markt Richtung Winzeln vom Investor bearbeitet und hoffentlich bald fertig.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt in der Kastellhalle durch das Akkordeonorchester Waldmössingen. Auf dem Vorplatz spielte der Musikverein Eintracht Waldmössingen auf und in der Halle und davor präsentierten sich die örtlichen Vereine mit ihren Informationsständen.