Bürgerfasnet in Dornstetten: Mit Schwimmflügeln im Unterricht – die „Aachokalypse“ naht

Das Lehrschwimmbecken ist Geschichte, das Grundschuldach undicht: „Aachokalypse“ im Dornstetter Stadtteil. Büttenredner Sebastian Kläger hat bei Bürgerfasnet eine Idee.
Die Fasnetsparty mit einer vollen Turn- und Festhalle bereits am Freitag, die Bürgerfasnet mit Bühnenprogramm als Höhepunkt am Samstag und der Kindernachmittag am Sonntag bildeten auch diesmal das Erfolgstrio der Aacher Fasnet, die die Sportfreunde nun schon seit über einem halben Jahrhundert veranstalten und die diesmal unter dem Motto „Aachokalypse“ stand.