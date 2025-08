Der Familienbetrieb Schopferer zeigt eindrücklich, wie sich ein traditionell geführter landwirtschaftlicher Betrieb mit Milchkühen und Schweinen zum modernen Direktvermarktungs-, und Sonderkulturbetrieb entwickelt.

Gastgeber Andreas Schopferer berichtete den Besuchern, dass der Betrieb seiner Eltern einst im Dorf lag. Als er nach seinen Ausbildungen zum Gärtner und Obstbauer, die er beide mit Meisterbrief abschloss, in den elterlichen Betrieb einstieg, sei schnell klar gewesen, dass der Hof zu klein wird, er siedelte aus. Im Laufe der Jahre wurde der Viehbetrieb eingestellt, die Familie konzentrierte sich auf die Sonderkulturen Obst, Gemüse, Weinbau und die Direktvermarktung, die vor 35 Jahren mit einem Stand auf dem Wochenmarkt begann. Heute gehören ein Hofladen mit Bäckerei und zwei weitere Bauernläden in Lörrach und Eimeldingen dazu, auf dem Müllheimer Wochenmarkt werden die Produkte immer dienstags und samstags Vormittag verkauft.

Fünf Landwirte in Egringen sind übrig geblieben

„Wir sind gerade alle ganz schön platt“ berichtete Andreas Schopferer inmitten seiner Obstfelder. Die sommerliche Haupternte sei geschafft, die rumänischen Saisonarbeiter schon wieder in der Heimat. Er deutet auf die Pfirsichbäume, die seit drei Wochen beerntet werden. Nahe am Boden hängen noch einige unreife, grüne Früchte, die noch ein paar Sonnenstunden brauchen. Alle Obstbäume sind eingenetzt, um die Früchte vor Hagel zu schützen. Kreisobstbauberater Klaus Nasilowski berichtet, dass die Flächen, wo sich heute Schopferes Obstanlagen befinden, in den 1970er Jahren als Gemeinschaftsanlagen genutzt wurden, die von den damals zahlreichen Egringer Landwirten bewirtschaftet wurden. „Heute sind wir in Egringen noch fünf hauptberufliche Landwirte“, erzählt Schopferer vor den interessierten Besuchern.

Kirschessigfliege lässt sich schwer bekämpfen

Seit einigen Jahren, erzählt er auf die Pfirsichbäume zeigend, bereite ihm die Kirschessigfliege Probleme. Das Insekt habe es besonders auf weichschalige Obstsorten kurz vor der Ernte abgesehen und schädige auch intakte Früchte. Ihre Bekämpfung sei „sehr schwierig“, weshalb Schopferer auf vorbeugende Maßnahmen setzt und die weichfleischigen Früchte kurz vor ihrer Vollreife ernten lässt.

Die Obstbäume hängen voller reifer Früchte Foto: Nina Lipp

Das sei zwar für den Kunden schade, weil sich das volle Aroma des Obstes nicht entfalten könne, ihm bleibe aber nichts anderes übrig. Das Beispiel veranschaulicht gut: In der Landwirtschaft gibt es keine optimalen dauerhaften Lösungen, oft muss Schopferer seine Entscheidungen abwägen, überprüfen und ändern. So auch bei seinen Kirschbäumen: Die Früchte zu ernten, sei „Knochenarbeit“gewesen, die Vermarktung über den Großmarkt habe irgendwann nicht mehr zum Konzept gepasst. Weil er die Bäume nicht absägen wollte, werden die Flächen heute verpachtet.

Auf 6,5 Hektar stehen 21 000 Apfelbäume

Noch dazu muss der Landwirt mit Rahmenbedingungen wie dem Wetter leben, auf die er keinen Einfluss hat. Dieses Jahr hat er Glück. „Ich bin gottfroh, dass es so viel geregnet hat“, sagt Schopferer. Mit seiner Familie gönnt sich der Landwirt nun einen einwöchigen Urlaub, danach geht es weiter mit der Birnenernte. Auch die Apfelernte hat schon begonnen, von den acht angebauten Sorten werden gerade drei geerntet. Auf insgesamt 6,5 Hektar Flächen stehen hier rund 21 000 Apfelbäume. Im Herbst kommen die Saisonarbeitskräfte wieder, um bei der Zwetschgenernte zu helfen.

In den klimatisierten Gewächshäusern wachsen Tomaten und Gurken. Foto: Nina Lipp

Den Hof hat Schopferer nach dem Umzug aus dem Dorf stetig vergrößert: 2009 begann der Bau einer Halle mit Hofladen, der 2010 eingeweiht wurde. Schon drei Jahre später wurde die zweite Lagerhalle gebaut, zudem hat Schopferer für sich und seine Familie auf dem Gelände ein Wohnhaus gebaut. In wenigen Wochen, hofft er, wird die neue Lagerhalle in Betrieb genommen.

Regionale Produkte wertschätzen

Dort können die unterschiedlichen Gemüse- und Obstsorten angemessen gelagert werden: Das Kartoffellager wird auf fünf Grad gekühlt, die Äpfel und Karotten lagern bei einem Grad, Gemüse mag es bei drei Grad. In der Apfelhalle wird der Luft Stickstoff entzogen, um die Früchte haltbarer zu machen. In den klimagesteuerten Gewächshäusern mit vollautomatisierter Wasserführung wachsen Gurken und Tomaten. Im Hofladen zeigt sich Landrätin Marion Dammann zufrieden: Der Besuch auf dem Hof Schopferer habe sie beeindruckt. „Wir wollten zeigen, was unsere Landwirte leisten, und ich hoffe, dass die Kunden die regionalen Produkte entsprechend wertschätzen.“