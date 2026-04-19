Bürgerentscheide: Rund 1,4 Millionen beteiligen sich an Olympia-Votum in NRW

Fast ein Drittel der Wahlberechtigten haben sich nach vorläufiger Schätzung an den Ratsbürgerentscheiden beteiligt. Der Ministerpräsident rechnet mit einem Ja für eine Bewerbung um Sommerspiele.
Köln - Rund 1,4 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen haben sich nach Angaben von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) an den Ratsbürgerentscheiden über eine Bewerbung für Olympische Spiele beteiligt. In der gesamten Region liege die Beteiligung geschätzt vorläufig bei 32 Prozent. In Köln als "Leading City" sogar bei 40,5 Prozent.