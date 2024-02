Wie geht es mit der Bäderlandschaft in VS weiter? Insbesondere mit Blick auf den Bürgerentscheid am 9. Juni bietet die Stadt VS jetzt drei Info-Veranstaltungen.

Wer in Sachen Neugestaltung der Bäderlandschaft tief in das wichtige VS-Thema eintauchen möchte, ist zu den Informationsveranstaltungen der Stadt eingeladen.

Los geht es am Mittwoch, 6. März, 18.30 Uhr, in der IHK – im Haus der Wirtschaft – im Zentralbereich. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Oberbürgermeister Jürgen Roth heißt die Gäste um 18.30 Uhr willkommen.

Klara Köberle von der Firma Dialog Basis wird den Abend moderieren und die Vorträge von Joachim Wöhrle, Haupt- und Personalamtsleiter der Stadt VS, zum Ablauf eines Bürgerentscheids sowie den Vortrag von Geschäftsführer der SVS, Gregor Gülpen, zur Entwicklung der Bäderlandschaft ankündigen.

Nachdem die Bürger mit den Basis-Informationen versorgt wurden, warten an den Infoständen die Fachleute aus den verschiedenen Bereichen und stehen für Fragen und Erläuterungen zum Projekt bereit. Der Infomarkt bildet die Themen Gemeinsames Bad, Option Stadtteilbad, Bürgerentscheid sowie die Erreichbarkeit der unterschiedlichen Standorte ab.

Lockerer Austausch

Im lockeren Austausch mit OB Jürgen Roth, Gregor Gülpen, den Fachleuten der Stadt sowie Vertretern der Bäder GmbH VS sollen die Gäste im Anschluss an das Event vollumfänglich informiert werden. Wer die wichtigsten Infos mit nach Hause nehmen möchte, darf auf die neuen Infoflyer zurückgreifen, die dort ebenfalls ausliegen werden oder auch schon im Vorfeld an publikumsintensiven Stellen der Stadt oder in den Bädern zu finden sind.

Vor Ort stehen im Umfeld der IHK Parkplätze bereit. Die Stadt VS empfiehlt die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Linien 1 und 2 fahren von den jeweiligen Busbahnhöfen in den großen Stadtbezirken den Zentralbereich an.

Zwei weitere Infoabende

Um möglichst viele Bürger zu erreichen, finden noch zwei weitere Infoveranstaltungen statt, die ähnlich ablaufen werden. Am Dienstag, 30. April, stehen die Fachleute in der Schwenninger Neckarhalle Rede und Antwort und am Donnerstag, 2. Mai, in der Neuen Tonhalle in Villingen.