Vor dem Bürgerentscheid zum Offenburger Flugplatz war auch das Verwaltungsgericht involviert. Der Eilantrag eines Bürgers gegen den Flyer der Stadt wurde abgelehnt.
Gut einen Monat dauert es noch, dann sind die Einwohner Offenburgs dazu aufgerufen, im Rahmen eines Bürgerentscheids über die zukünftige Nutzung des Flugplatzes zu entscheiden. Die Frage aller Fragen am 8. März: Soll dort ein Gewerbegebiet entstehen? Aufgrund der großen Bedeutung hat der Gemeinderat die Entscheidung in die Hände der Bürger gelegt – und die müssen nun entscheiden.