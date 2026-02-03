Bürgerentscheid und Landtagswahl: Was man zur Doppelwahl am 8. März in Schopfheim wissen muss

Neue Wahllokale, dreifache Stimmabgabe und die Fahrnauer Wähler als „Nabel der Welt“: Was den Wahltag am 8. März in Schopfheim besonders macht.
Während die Bürger ab 16 Jahren im übrigen Baden-Württemberg am Sonntag, 8. März, „nur“ den neuen Landtag wählen, sind die Schopfheimer an diesem Tag doppelt gefragt: Zeitgleich mit den Landtagswahlen findet hier der Bürgerentscheid über die Zukunft des Schopfheimer Freibads statt: Umwandlung zum Naturbad oder Sanierung in der hergebrachten chemisch-technischen Version?