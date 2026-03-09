Dass das Naturbad derart baden gegangen ist, haben sich die Akteure zum guten Teil selbst zuzuschreiben.
Naturbad oder technisches Bad? Für beide Varianten gibt es gute Argumente, und die Mehrheit der Bürger hätte sich vielleicht durchaus erwärmen können fürs naturnahe Badeerlebnis – wenn sie nicht zu Beginn der (Nicht-)Diskussion derart ins kalte Wasser gestoßen worden wären. Verwaltung und Gemeinderat mögen die Idee einer Sanierung in Richtung Naturbad schon länger intensiv gewälzt haben – für die Bürgerschaft kam sie aus heiterem Himmel und sollte im Schweinsgalopp innerhalb weniger Tage per Gemeinderatsbeschluss in trockene Tücher gebracht werden.