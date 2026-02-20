Der Schlagabtausch wird härter: Die Naturbadgegner haben die Kommunalaufsicht angerufen – nun zeigt sich der Schopfheimer Bürgermeister „befremdet“.
„Das ist kein gutes, faires Miteinander und befremdet mich sehr“: Mit deutlichen Worten verurteilt Bürgermeister Dirk Harscher beim Pressegespräch am Freitag das Vorgehen der IG Sport- und Familienbad (IG) in den vergangenen Tagen. Diese hatte Mitte der Woche die Kommunalaufsicht angerufen, um die Wahlkampf-Aktivitäten der Stadt in Zusammenhang mit dem am 8. März anstehenden Bürgerentscheid prüfen zu lassen (s. nebenstehender Bericht). Vorangegangen war die Kritik an einer „tendenziösen Nein-Kampagne“ und an unausgewogenen Informationen in den „FAQ“ unter anderem auf der städtischen Homepage. Dass die IG im Vorfeld nicht das direkte Gespräch gesucht und statt dessen über Öffentlichkeit und Behörden kommuniziert habe, „ist kein guter Stil“.