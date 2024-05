Bürgerentscheid in VS

1 Leiterin des Grünflächen- und Tiefbauamts Silvie Lamla (Dritte von rechts) erläutert am Infostand die Möglichkeiten zur Erreichbarkeit des Standorts eines gemeinsamen Bades. Foto: Rainer Bombardi

„Sind sie dafür, dass ein gemeinsames Hallenbad in Villingen- Schwenningen am Standort Klosterhof errichtet wird?“ lautet die simple Frage eines Bürgerentscheids, dessen Antwort einen maßgeblichen Einfluss auf die zukünftige Bäderlandschaft in VS hat.









Unerwartet viele Gäste beteiligten sich In der Neckarhalle zur Bäderlandschaft VS nach Ansicht von Geschäftsführer Bäder VS Gregor Gülpen an der nach dem Termin in der IHK inzwischen zweiten Infoveranstaltung. „Diese waren am Vorabend des Maifeiertags so nicht zu erwarten“, freute sich auch Oberbürgermeister Jürgen Roth.