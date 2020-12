Bürgerentscheid in Unterkirnach Jüngere stimmen eher für Mini-Houses

Auch die allgemeinere Frage, ob Volksabstimmungen generell eine gute Methode seien, um wichtige politische Fragen zu entscheiden, wurde von fast 90 Prozent aller Befragten bejaht. Drei Viertel der Interviewten befürworteten auch die Einführung von deutschlandweiten Volksabstimmungen zu Fragen der Bundespolitik, teilt Wunder mit.

Zur Verständlichkeit der gestellten Abstimmungsfrage beim Bürgerentscheid erklärten 61 Prozent der Befragten, dass die Fragestellung verständlich formuliert worden sei.

Die überwiegende Mehrheit urteilte, dass die Kontroverse über die bei diesem Bürgerentscheid zu entscheidende Frage in einer sachlichen und fairen Weise ausgetragen wurde. 69 Prozent empfanden das Verhalten der Bürgerinitiative gegen die Bebauung als sachlich und fair. Das Verhalten des Bürgermeisters und der Gemeindeverwaltung wurde sogar von 85 Prozent als sachlich und fair eingestuft, so die Analyse des Instituts. Die Frage, ob es bei diesem Bürgerentscheid "viel Streit in unserer Gemeinde" gegeben habe, wurde in etwa hälftig bejaht beziehungsweise verneint.

Ein Drittel der Befragten fühlt sich persünlich betroffen

"Nur etwa ein Drittel der Befragten fühlte sich durch eine eventuelle Bebauung des Ackerlochs mit Ferienhäusern persönlich betroffen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die weit überwiegende Mehrheit der Abstimmenden ihre Entscheidung anhand von Überlegungen zum Allgemeinwohl und nicht ausgehend von Partikularinteressen gefällt hat", lautet Edgar Wunders Bewertung.

Die Motive der Befürworter einer Errichtung von Ferienhäusern im Ackerloch sind sehr homogen und lassen sich so gut wie alle auf das Argument reduzieren, es sei ökonomisch für die Zukunft von Unterkirnach wichtig, die touristischen Angebote stärker auszubauen.

Im Unterschied dazu sind die von Gegnern einer Bebauung des Ackerlochs angeführten Argumente recht unterschiedlich und beziehen sich auf ein weiteres Spektrum von Themen. Zum Beispiel geht es ihnen um den Erhalt von Ackerflächen für die Nahrungsmittelproduktion.

Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung

Manche fürchten mehr Verkehrslärm. Andere haben Zweifel an der Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit des Projekts.

Der Aussage "Ganz allgemein bin ich mit der Art und Weise, wie in Unterkirnach in der Vergangenheit wichtige kommunalpolitische Entscheidungen getroffen wurden, zufrieden" stimmten drei Viertel der Befragten überwiegend zu. Dennoch fanden zwei Drittel der Befragten auch, dass es dabei in der Vergangenheit "oft zu wenig Bürgerbeteiligung" gegeben habe. "Somit traf dieser Bürgerentscheid einerseits auf eine Kommune, in der im Allgemeinen große Zufriedenheit mit den bisherigen kommunalpolitischen Entscheidungen herrscht, andererseits aber auch der Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung verbreitet ist", so Edgar Wunders Fazit.