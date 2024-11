1 Windräder drehen sich vor der Kulisse des Braunkohlekraftwerks Schkopau westlich von Halle (Saale). Foto: dpa/Jan Woitas

Den Bürgerentscheid in Sulz über Windkraftanlagen sieht unser Leser Axel A. Hempfling aus Sulz als eine Entscheidung für oder gegen den Wald.









Wir müssen uns jetzt alle ehrlich machen: so lange in Australien und in China sogar Steinkohle im Tagebau gefördert und billigst verstromt wird und in den USA fossiles Erdgas der bei weitem wichtigste Energielieferant bleibt, retten wir mit sechs Windrädern auf der Dicke das Weltklima nicht.