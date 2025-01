Patisserie und Kuchen in Oberndorf Konditorin der Traube-Tonbach eröffnet eigenes Café

Von feinen französischen Törtchen bis zu Klassikern wie Käsekuchen, Schwarzwälder Kirschtorte und Co.: All das gibt es ab künftig bei Konditormeisterin Annkatrin Raible in Aistaig. „Trini’s Konditorei & Patisserie“ eröffnet am 1. Februar als Pop-up-Café.