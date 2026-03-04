Bürgerentscheid in Schopfheim: Kostendeckel passt nicht

Das schreibt unser Leser Andreas Schlageter aus Schopfheim zum bevorstehenden Bürgerentscheid über die Zukunft des Freibads.
Die Gemeindehaushaltsverordnung fordert bei Investitionen „einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter Einbeziehung der Folgekosten“ (GemHVO §12 Abs. 1). Die Folgekosten betreffen die Auswirkungen der Investitionen auf den Haushalt. Bei einem Bad handelt es sich dabei um die Betriebskosten, nicht um die ursprünglichen Bausummen. Dies ist darin begründet, dass die Investitionssumme gemäß der Nutzungsdauer auf die entsprechenden Haushaltsjahre verteilt wird.