Bürgerentscheid in Schopfheim: Die Wasserfläche ermöglicht Trainingsbetrieb auf hohem Niveau

Die Triathlonabteilung der Turnerschaft Langenau spricht sich in einer Stellungnahme zum Bürgerentscheid für den Umbau des Schopfheimer Freibades in ein Naturbad aus.
Die beiden großen Vereine in Schopfheim – die Turnerschaft Langenau mit der Triathlonabteilung wie auch die Ortsgruppe Schopfheim der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) – haben einen besonderen Bezug zum Schopfheimer Schwimmbad und sind vom Erhalt des Bades in besonderer Weise betroffen, heißt es in einer Stellungnahme der Triathlonabteilung zum Bürgerentscheid zur Sanierung des Schwimmbades.