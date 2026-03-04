Bürgerentscheid in Schopfheim: Die Wasserfläche ermöglicht Trainingsbetrieb auf hohem Niveau

Die Triathlonabteilung der Turnerschaft Langenau spricht sich in einer Stellungnahme zum Bürgerentscheid für den Umbau des Schopfheimer Freibades in ein Naturbad aus.

Die beiden großen Vereine in Schopfheim – die Turnerschaft Langenau mit der Triathlonabteilung wie auch die Ortsgruppe Schopfheim der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) – haben einen besonderen Bezug zum Schopfheimer Schwimmbad und sind vom Erhalt des Bades in besonderer Weise betroffen, heißt es in einer Stellungnahme der Triathlonabteilung zum Bürgerentscheid zur Sanierung des Schwimmbades.

Darin fasst Abteilungsleiter Hubert Klemm die Argumente zusammen, warum die Triathleten dafür plädieren am Sonntag, 8. März, mit Nein abzustimmen.

Bei der Verwirklichung eines Naturbades bleibt die Wasserfläche erhalten. Damit bleibt der Platz für Schwimmer (aus jeder Altersgruppe), für den Vereinssport, den Trainingsbetrieb auf hohem Niveau, die lebensrettende Ausbildung zum Rettungsschwimmer und zur Durchführung von Großveranstaltungen (wie der Triathlon-Tag) bestehen. Das 50-Meter-Becken mit sechs Bahnen bleibt erhalten.

Auch stehe bei der Realisation eines Naturbades das Innenbecken weiter zur Verfügung. Somit könnten (Kinder-) Schwimmkurse im Innenbecken weiterhin stattfinden. Die Kinder aus dem Raum Schopfheim könnten auch in Zukunft in einem geschütztem Umfeld das Schwimmen erlernen. Schon heute lernen viel zu wenige Kinder schwimmen – eine weitere Einschränkung würde diese Situation weiter verschärfen.

Bei der Realisation eines Naturbades werde die Erlebnisqualität beim Besuch des Schwimmbades erheblich steigern, so könnten vor allem auch die Sanitärbereiche auf den aktuellen technischen Stand gebracht werden. Das Baden und Schwimmen im chlorfreien Wasser sei unbestritten reizärmer und leistet zudem ein Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz.

Die ökologische Ausgleichs- und Regenerationsfläche fördere die Artenvielfalt und ermöglicht eine ökologische, nachhaltige und ressourcenschonende Wasseraufbereitung. Das ist eine echte Win-Win Situation.

Bei der Realisation eines Naturbades seien die wirtschaftlichen Aspekte ebenso wichtig. So könne der gesetzte Kostenrahmen kann durch die geringeren Baukosten eingehalten werden, auch Förderungen seien für diese Betriebsweise durchaus möglich.

Die langfristige Sicherstellung des Betriebes wäre durch die nachweislich geringeren Betriebskosten sichergestellt.

„Das damit einhergehende ,nachhaltig- ökologische Image’ unserer Stadt macht uns zu Vorreitern in der städtebaulichen Betrachtungsweise“, heißt es in der Stellungnahme abschließend.