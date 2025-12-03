Bürgerentscheid in Schopfheim: Die Bedürfnisse der bisherigen Nutzer berücksichtigen

Das Thema Naturbad bewegt nach wie vor die Schopfheimer Bürger. Unser Leser Hans-Ulrich Rammelt hat dazu die folgende Meinung.
Ich begrüße die Entscheidung zum Bürgerentscheid durch den Gemeinderat und hoffe, dass möglichst viele Einwohner von Schopfheim die Gelegenheit zur aktiven Mitbestimmung nutzen. Noch besser wäre es gewesen, wenn schon im Vorfeld der Festlegung auf ein sogenanntes Naturbad (es ist ein technisches Bad mit Naturfilter ohne Chlor), die Bürgerschaft Gelegenheit bekommen hätte, in den Entscheidungsprozess mit einbezogen zu werden. Vielleicht ist das ja eine Überlegung für zukünftige Projekte der Stadt. Die Ratsentscheidung für das Naturbad gründete sich ganz offensichtlich auf das Angebot der Firma Gutmann und war vom günstigsten Preis bestimmt.