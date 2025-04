Von Nagold bis Altensteig Das sind die neuen katholischen Kirchengemeinderäte

Am Sonntag fanden in den katholischen Kirchengemeinden Wahlen statt. Wirklich spannend ging es dabei meist nicht zu. Denn zumindest in den Gremien, die in der Nagolder Seelsorgeeinheit zu wählen waren, gab es meist genauso viele Kandidaten wie Sitze im Rat.