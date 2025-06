1 Auch in Loßburg sollen Windräder gebaut werden. (Symbolfoto) Foto: Daniel Vogl/dpa Neu im Aufsichtsrat der Bürgerenergie Nordschwarzwald-Gäu sind Stefan Burkhardt und Walter Hornbach, im Vorstand sitzt Lothar Sauter – alle kommen aus der Bürgerenergie Loßburg.







In den Räumen der Volksbank in der Region in Nagold fand die diesjährige Generalversammlung der Bürgerenergie Nordschwarzwald-Gäu statt. Rund 50 Mitglieder und Gäste nahmen teil, wie die Genossenschaft in einer Pressemitteilung schreibt.