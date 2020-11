"Bürgerenergie Niedereschach" Kretschmann begeistert von Energie-Initiative

Es war zunächst eine nette Randerscheinung, beim mit viel Stolz und Spannung erwarteten Besuch des Ministerpräsidenten in der Heizzentrale in Niedereschach. Vielseitig belächelt wurde der stets agile Finanzvorstand der BEN, Alexander Heinzelmann, als er dem Ministerpräsidenten bei dessen Besuch eine vorbereitete Beitrittserklärung für die BEN überreichte. "Gerne lade ich Sie ein, eine Mitgliedschaft bei der BEN zu erwerben. Sie sind dann bestens informiert, was sich hier in Zukunft noch alles tut", so Heinzelmann damals. Die Überraschung war dann umso größer, als die Beitrittserklärung zwei Wochen später zurückkam. Vollständig ausgefüllt und unterschrieben, beigefügt eine Karte mit persönlicher Widmung, Dank für die Führung und nochmaliger Anerkennung des Ministerpräsidenten, an die Genossen.

"Es erfüllt uns mit großem Stolz und ist ein weiteres Zeichen unwahrscheinlicher Wertschätzung und Anerkennung", sagte der Vorsitzende des BEN-Vorstands, Alwin Rist. "Wir schöpfen hieraus Motivation für weitere Herausforderungen und dürfen davon ausgehen, dass unser Ministerpräsident seine zugesagte Unterstützung bei einzelnen Problemfeldern, auch ganz sicherlich einbringen wird", betonte Rist weiter. So sieht man es auch im Aufsichtsrat.

Der Vorsitzende des Gremiums, Bürgermeister Martin Ragg, ist hoch erfreut, über den unverändert enormen ehrenamtlichen Einsatz der Genossen und ebenfalls überrascht, über die erfolgreiche Anwerbung dieses prominenten Mitglieds.

In seinem Grußwort bringt der Ministerpräsident seine Begeisterung für den Weitblick der Mitglieder zum Ausdruck. Sie hätten im Kampf gegen den Klimawandel einen Meilenstein gesetzt. Zum einen wurde durch die Mitgliedschaft im Gründungsjahr 2010 ein wichtiger finanzieller Beitrag geleistet, dass diese Vision in die Tat umgesetzt werden konnte. Zum anderen haben die Hausbesitzer nicht lange gezögert und sich mit dem Anschluss an das Wärmenetz von einer Heizung mit fossilem Brennstoff verabschiedet. "Unsere Kinder, Enkelkinder und nachfolgende Generationen werden davon in hohem Maße profitieren", schwärmt Kretsch­mann. Zum Abschluss nimmt er Bezug auf die aktuelle Situation und wünscht den Mitgliedern dieselbe Kraft, Vernunft und den Weitblick, den sie mit ihrer Genossenschaft überzeugend unter Beweis gestellt hätten.