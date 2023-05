Gemeinsam mit Landrat Frank Scherer besucht der baden-württembergische Ministerpräsident am 22. Juni mehrere Orte in der Ortenau, darunter auch die Gewerblichen Schulen in Lahr. Am Abend ist zudem ein Bürgerempfang in der Mehrzweckhalle geplant.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht am Donnerstag, 22. Juni, den Ortenaukreis. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Gemeinsam mit Landrat Frank Scherer macht Kretschmann unter anderem Station in der Illenau in Achern, am Windpark Hornisgrinde und bei den Gewerblichen Schulen in Lahr.

Den Abschluss des Besuchs macht ab 19 Uhr ein Bürgerempfang in der Mehrzweckhalle im Lahrer Bürgerpark. Die teilnehmenden Ortenauer haben dabei die Möglichkeit, mit dem Ministerpräsidenten in Austausch zu gehen, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Ab sofort und bis zum 15. Juni ist demnach die Anmeldung zu dem Empfang unter unter Angabe des vollständigen Namens unter www.ortenaukreis.de/buergerempfang möglich, eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich. „Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt“, so das Landratsamt. Einlass in die Halle ist ab 18.15 Uhr.