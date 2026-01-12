Bürgerempfang in Hasel: Den Dienst an der Allgemeinheit mehr in den Fokus rücken

Im Rückblick des Bürgerempfangs in Hasel erinnerte Bürgermeister Frank-Michael Littwin an seine Wünsche zum vergangenen Jahr.
Die dritte Gruppe des Kindergartens öffnete, die Brücken am Hauweg sowie in Glashütten waren fristgerecht begehbar und die Umgestaltung des Schulhofes wurde in Angriff genommen. Viele Veranstaltungen vom Oldtimertreffen über Maibaumstellen, Höhlenfesten, Adventsverkäufe und Dorfflohmarkt bereicherten das Dorfleben und stärkten die Gemeinschaft. Herausragend das 150-jährige Gründungsjubiläum des Gesangvereins mit gleich zwei Festen und das 50-jährige Bestehen des Tennisclubs.