Oberbürgermeister Christian Ruf lädt am Sonntag, 12. Januar, zum traditionellen Bürgerempfang in die Stadthalle ein.

Neben der Neujahrsrede des Oberbürgermeisters steht die Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben der Stadt auf dem Programm. Den feierlichen musikalischen Rahmen gestaltet auch in diesem Jahr die Stadtkapelle Rottweil. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr).

„Alle Bürgerinnen und Bürger sind sehr herzlich dazu eingeladen, gemeinsam in der Stadthalle ins neue Jahr zu starten“, so Rottweils OB Christian Ruf. Er hat darüber hinaus namhafte Förderer der Stadt aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kirchen, Kultur, Schulen, Vereinen und Verwaltungseinrichtungen eingeladen, heißt es in der Pressemitteilung.

Rückblick und Ausblick

Ruf wird in seiner Neujahrsansprache das Jahr 2024 aus Rottweiler Perspektive Revue passieren lassen und einen Ausblick auf 2025 geben.

Nach der Neujahrsrede zeichnet der Oberbürgermeister verdiente Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben Rottweils für ihre hervorragenden langjährigen ehrenamtlichen Verdienste um das Gemeinwohl mit der städtischen Bürgermedaille aus.

Nach dem offiziellen Teil findet ein Stehempfang im Foyer der Stadthalle statt.

Es sind keine Einlasskarten erforderlich, der Eintritt ist frei.