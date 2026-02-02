Bürgerempfang in Freudenstadt: „Wir werden auch schmerzhafte Entscheidungen treffen müssen“

Globale Krisen als Herausforderungen, die deutsch-französische Freundschaft und ein geeintes Europa als Chancen: Beim Bürgerempfang ging es längst nicht nur um Freudenstadt.
Genau 19 Stunden nach Landkreis und Sparkasse hat am Samstagnachmittag auch die Stadt Freudenstadt das mittlerweile schon einige Tage alte neue Jahr mit einem Empfang eingeläutet. Theater im Kurhaus statt Schalterhalle in der Kreissparkasse, Bürger statt geladenen Gästen – ansonsten glich Vieles dem Abend zuvor: eine lange Liste an Ehrengästen – Landtagsabgeordnete, Kommunalpolitiker, Vertreter aus Wirtschaft und Ämtern –, die Neujahrsansprache des Chefs der Verwaltung, umrahmt von Musikstücken, hier vorgetragen von der Stadtkapelle Freudenstadt unter der Leitung von Michael Schwarz.