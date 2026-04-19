Bürgerempfang in Donaueschingen: Besondere Ehrung für Jürgen Hall

Bei einem Empfang in den Donauhallen ehrt Oberbürgermeister Erik Pauly Bürger, die ehrenamtlich engagiert sind und sportliche Leistungen. Dieses Jahr gibt es eine Premiere.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für den 23. Mai den ersten deutschlandweiten „Ehrentag“ ausgerufen. Unter dem Motto „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle“, lädt er dazu ein, ehrenamtliches Engagement sichtbarer zu machen, zu würdigen und neue Mitmacher zu gewinnen. Doch Donaueschingen ist dem schon seit Jahren ein Stück voraus, denn mit dem Bürgerempfang einmal im Jahr, wird genau diesen Menschen Lob und Tribut gezollt.