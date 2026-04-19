Bürgerempfang in Donaueschingen: Besondere Ehrung für Jürgen Hall

Bei einem Empfang in den Donauhallen ehrt Oberbürgermeister Erik Pauly Bürger, die ehrenamtlich engagiert sind und sportliche Leistungen. Dieses Jahr gibt es eine Premiere.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat für den 23. Mai den ersten deutschlandweiten „Ehrentag“ ausgerufen. Unter dem Motto „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle“, lädt er dazu ein, ehrenamtliches Engagement sichtbarer zu machen, zu würdigen und neue Mitmacher zu gewinnen. Doch Donaueschingen ist dem schon seit Jahren ein Stück voraus, denn mit dem Bürgerempfang einmal im Jahr, wird genau diesen Menschen Lob und Tribut gezollt.

Mit der Ehrung des Ehrenamtes sagt die Stadt Donaueschingen jedes Jahr „Danke“ an Menschen, die sich mit viel Herzblut, Zeit und Engagement für andere einsetzen und damit das Leben in der Stadt bereichern.

In feierlichem, aber zugleich herzlich gestaltetem Rahmen wurden Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 18. April ausgezeichnet, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich engagieren. „Ob in Vereinen, im Sport, in der Kultur, im sozialen Bereich, in kirchlichen Gruppen oder im Rettungswesen – das Ehrenamt in Donaueschingen ist vielseitig und lebendig“, so Oberbürgermeister Erik Pauly.

Viele der Geehrten sind seit Jahren, teils sogar Jahrzehnten aktiv und oft im Hintergrund tätig, ohne dabei großes Aufheben um ihre Leistungen zu machen, „Hier schaut keiner auf die Uhr oder denkt nur an sich“, betont Pauly.

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Die Stadt ihrerseits setzt alles daran, die nötige Infrastruktur zu schaffen und instand zu halten. „Dieser Aufgabe wollen wir uns als Stadt mit allen Möglichkeiten widmen.“ Es wurde deutlich, wie unverzichtbar dieses freiwillige Engagement für das Zusammenleben in der Stadt ist. Ehrenamtliche schaffen Gemeinschaft, bringen Menschen zusammen, helfen dort, wo Unterstützung gebraucht wird, und sorgen dafür, dass zahlreiche Angebote überhaupt möglich sind. Gerade deshalb ist es der Stadt ein großes Anliegen, diese Leistung öffentlich sichtbar zu machen und zu würdigen.

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Gleich zu Beginn des Empfanges, wurde Jürgen Hall vom SV Aasen eine ganz besondere Ehre zu teil. Nach der Ehrung langjähriger Feuerwehrkameraden, darunter erstmalig mit Lothar Albicker und Michael Jester, zwei Kameraden mit 50-jähriger Zugehörigkeit, wurde ihm aus der Hand von OB Erik Pauly die Landesehrennadel verliehen.

Für sein unermüdliches Engagement im Verein seit nunmehr über 35 Jahren, seinem Engagement in der Kirche und im Ortschaftsrat, war der Bürgerempfang der adäquate Ort, ihm diese ehre teil werden zu lassen.

Danach ging es Schlag auf Schlag. In kurzen Laudationen wurden bei der Vorstellung der einzelnen Geehrten ein Einblick in ihr Engagement gegeben – von der Motivation über besondere Projekte bis hin zu persönlichen Geschichten.

Die Goldenen Medaillen gehen an Jannek Egle (zweite von links), Alexander Kessler und Beatrix Herr. Ganz links OB Erik Pauly. Foto: Roger Müller

Dabei wurde schnell klar, dass hinter jedem Ehrenamt nicht nur Arbeit, sondern viel Überzeugung, Ausdauer und Freude am Miteinander steht. Die Wertschätzung, die den Geehrten entgegengebracht wurde, war deutlich spürbar und sorgte für viele bewegende Momente begleitet von anerkennendem Applaus. Der größte Ehrungsblock war wie schon in den vorangegangenen Jahren der Bereich Sport. Neun Mannschaften, und 14 Einzelsportler wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

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Darunter auch drei Schüler der Karl-Wacker-Schule, von denen sich vor allem Angelo Ferreira de Sa freute, einmal vor so großem Volk geehrt zu werden – so geht Inklusion. Traditionell zum Ende der Veranstaltung rückten dann die Sportmedaillenträger ins Rampenlicht. 15 Mal Bronze, zweimal Silber und fünfmal Gold wurden in diesem Jahr vergeben. Es war ein bunter Blumenstrauß an Sportarten wie Tennis, Leichtathletik, Gewicht heben, Karate, Judo, Hundesport und Schwimmsport vertreten.

Aufgelockert wurden die zahlreichen Ehrungen vor über 300 Besuchern im Strawinsky Saal von der Pop Band der Musikschule, sowie den Turnzwergen des TV Donaueschingen. Auch Sarah Ruchlak (Akkordeon) und Arthur Blenkle (Geige), die zudem für ihre Leistungen beim Landeswettbewerb ausgezeichnet wurden, glänzten mit einer musikalischen Einlage.

Die Medaillenträger in Bronze. Foto: Roger Müller

Bestens vorbereitet von Timo Bösinger, Sachgebietsleitung Vereinsförderung und Sport, erlebten die Besucher wieder einen kurzweiligen Bürgerempfang, bei dem erstmals auch Bürgermeister Severin Graf bei einigen Ehrungsblöcken als Moderator auf der Bühne stand. Im Anschluss bot der gesellige Teil der Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch. Bei Gesprächen in entspannter Atmosphäre konnten Erfahrungen geteilt, neue Kontakte geknüpft und das Gemeinschaftsgefühl weiter gestärkt werden. Auch dieser Teil zeigte, wie Ehrenamt verbindet.

Die Geehrten