1 Bürgermeister Frank Schroft freut sich: Nico Willig, Michael Antwerpes, Timo Hildebrand, Max Maute und Simone Hauswald (von links) trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Meßstetten ein. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

„Zwei Leben, eine Leidenschaft: Profisport und die Karriere danach“ lautete das Thema einer kurzweiligen Podiumsdiskussion beim Bürgerempfang. Michael Antwerpes plauderte mit Simone Hauswald, Timo Hildebrand, Nico Willig und Max Maute – und fragte außerdem nach Deutschlands Chancen bei der EM.









Ausgerechnet den Maute-Sprung vom Sattel auf den Lenker, den sein Vater erfunden hat, hatte Max Maute bei einer Europameisterschaft im Kunstradfahren versemmelt. Der Grund dafür, dass er als frischgebackener Vize-Weltmeister seine Karriere an den Nagel gehängt war, war aber ein anderer, wie der Moderator Michael Antwerpes bei der Podiumsdiskussion beim Bürgerempfang am Freitag in der Heuberghalle verriet: Der Albstädter ist seiner Freundin nach Bremen gefolgt und hat zwei Start-ups gegründet, die ihn zu 100 Prozent fordern. Teilzeit-Sportler, das funktioniere nicht, so Maute: „Ich war am Limit angekommen.“