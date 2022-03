1 Beim Online-Bürgerdialog: Landrat Günther-Martin Pauli und Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz. Foto: Hirt

Beate Bube, die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg, war prominenter Gast beim Bürgerdialog mit Landrat Günther-Martin Pauli.















Balingen - Weltgeschehen, Folgen der Corona-Pandemie für die Gesellschaft und "Spaziergänger": Prominenter Gast beim Bürgerdialog von Landrat Günther-Martin Pauli war Beate Bube, Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz Baden-Württemberg.

Mit ihren 420 Mitarbeitern ist sie zuständig für jede Tendenz, die die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Ordnung anstrebt. Pauli erinnerte an den Versuch einer rechtsorientierten Gruppierung, ein Gasthaus in Straßberg als "Hauptquartier" zu kaufen. Er erwähnte den Angriff Putins auf die Demokratie, die es wachsam zu beobachten gelte. Zu den jüngsten "Spaziergängen" habe er wiederholt Anrufe besorgter Bürger bekommen. Laut Pauli sind diese überwiegend friedlichen, aber nicht angemeldeten Veranstaltungen keine Gefährdung, wären da nicht "gewisse Elemente", die sich unter die "Spaziergänger" mischten.

"Schauen ganz genau drauf"

Stimmt, bestätigt Bube. "Reichsbürger" & Co., aber auch Linksextreme würden versuchen, die Corona-Maßnahmen für ihre Ziele zu missbrauchen, etwa, um Mitglieder zu gewinnen. "Extremisten versuchen, diese Protestformen zu kapern", sagte sie. Das habe sich in "Wellenbewegungen" ausgebreitet. Neben den rechtsextremistischen Parteien wie der NPD, den Reichsbürgern oder "Der dritte Weg" gebe es Tendenzen, eine ideologische Schiene von Verschwörungstheoretikern zu bilden. Bube erwähnte die Q-Anon-Bewegung, bei der es um eine "sogenannte Elite" geht, die darauf abziele, dem Volk und den Bürgern zu schaden, oft mit antisemitischen Konnotationen, siehe Judenstern. Es werde zum Widerstand gegen die staatliche Ordnung aufgerufen. Eben diese Teile der "Spaziergänger" seien in jüngster Zeit zunehmend aufgetreten. Zu den "Spaziergängen" werde über soziale Netze aufgerufen. Der Verfassungsschutz beobachte nur den Teil, der extremistische Tendenzen vertrete. Auch die "Querdenker" gehörten dazu: "Wir schauen ganz genau drauf: Wo befinden sich Extremisten und wo nicht?"

"Verhaltensregeln einhalten"

Pauli verwies auf die normalen Verhaltensregeln, die es einzuhalten gelte: "Das Gefährliche daran ist, dass es in kleinen Schritten beginnt", sagte er. Protest ja, aber "mit offenem Visier". In Baden-Württemberg seien es die "Querdenker 7-11", in Anlehnung an die Stuttgarter Telefonvorwahl, sagt Bube. Da gebe es DDR-Vergleiche und "perfide Gleichstellung" mit den Juden im Dritten Reich, bis hin zur Leugnung der Pandemie schlechthin. Da gehe es darum, den Staat und die Demokratie gezielt zu verunglimpfen, und in diesem Fall gelte es, wachsam zu sein: "Da hat sich eine ganz neue Protestszene gebildet."

Viele, weiß sie, würden unter den Corona-Verordnungen und -Auflagen leiden. Der Verfassungsschutz sei da, um zu erkennen, "wo die rote Linie ist". Gezielt werde sie dort überschritten, wo behauptet werde, da seien "diktatorische Kräfte" am Werk: "In diese Wunde müssen wir den Finger legen."

Radikalisierung geht weiter

Vertrauensverlust in die Politik? Sollte man dieses Thema aufreißen, wäre man "morgen noch am Werk", meint Pauli. Aber es gelte – auch angesichts der jüngsten politischen Ereignisse –, "wehrhaft zu sein", sich einzubringen, auch in die Politik. Nicht immer sei alles richtig gemacht worden: Im Lauf der Pandemie habe man sich Fehler eingestehen müssen. Aber: "Ich glaube, wir haben viel daraus gelernt." Die Gefahr, sagt Beate Bube, sei vor allem, dass "deren Ideen und Argumente verbreitet werden". Bei dieser "Ideologie der Staatsfeindlichkeit", dem "gezielten Agitieren gegen den Staat" oder tätlichen Angriffen auf Politiker und Journalisten gelte es, Position zu beziehen, zu überlegen: "Will ich unter deren Flagge mitmarschieren?" Pandemie hin oder her: Auch "nach Corona" würden diese Tendenzen zur Radikalisierung weitergehen.