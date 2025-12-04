Bürgerdialog im Landratsamt: Wie Außenpolitik den Alltag beeinflusst

Wie wirkt Außenpolitik im Alltag einer Grenzregion? Dieser Frage widmete sich ein Townhall-Meeting des Landkreises Lörrach und des Trinationalen Eurodistricts Basel.

Was bewirkt Außenpolitik vor Ort?“ Dieser Frage ging ein kleiner Kreis interessierter Teilnehmer auf Einladung des Landkreises Lörrach und des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) auf den Grund. Als Experte war Mirko Kruppa, Leiter des Referats für Inlandskommunikation und Bürgerdialog im Auswärtigen Amt (AA), zu dem Townhall-Meeting ins Landratsamt gekommen. Die interaktive Veranstaltung setzte bewusst auf einen Austausch über Außenpolitik und ihre Bedeutung für den Alltag im Dreiländereck vor Ort.

In unserem von der Hauptstadt Berlin am weitesten entfernten Landkreis gab er zunächst einen Überblick über die vielfältigen Aufgaben und Grundsätze des Auswärtigen Amts, das eigentlich ein Bundesministerium ist. Das Außenministerium, so Kruppa, könne über 1,2 Prozent des Bundeshaushalts verfügen, was rund sechs Milliarden Euro entspreche. Mehr als die Hälfte dieses Budgets entfalle auf Projektmittel.

Hohe Erwartungshaltung

Die Erwartungshaltung auf der anderen Seite ist groß. Denn Außenpolitik soll dazu beitragen, Kriege und Gewalt zu verhindern und das Sicherheitsgefühl innerhalb der Bevölkerung zu erhöhen. Dabei gelte es, die Souveränität anderer Staaten zu akzeptieren, wie Kruppa ausführte. Eine Herausforderung, die schon innerhalb der Europäischen Union viele Kompromisse erfordert.

Immerhin: Unter Druck könne sich Europa offenbar einigen. Derzeit diskutiere die EU das 20. Sanktionspaket gegen Russland und auch in Sachen Freihandel seien durch das Agieren von Donald Trump auf einmal riesige Kompromisse möglich geworden. „Schade, dass Europa immer erst die Krise braucht, um zusammenzufinden“, bedauerte Kruppa.

Dass Außenpolitik auch eine Funktion der Innenpolitik sein kann, zeige sich an den verstärkten Grenzkontrollen, auch im Dreiländereck. Kruppa sprach von einer Bereitschaft, über Empfindlichkeiten hinwegzutrampeln, auf die sein Amt kaum Einfluss habe. Diese Entscheidungen würden im Bundestag getroffen. Die Richtlinienkompetenz liege beim Bundeskanzler. Die AA-Auslandsvertretungen liefern Expertiseberichte aus aller Welt. Sie berichten über Stimmungslagen, wollen dabei aber nicht polarisieren. Dies sei nicht immer leicht zu vermitteln, bedauerte der Experte.

Zusammenarbeit und Pragmatismus

Die Zusammenarbeit mit der „neutralen“ Schweiz ist seiner Meinung nach von Pragmatismus geprägt. Wenn es drauf ankomme, so Kruppa, seien die Eidgenossen oftmals gar nicht mehr so neutral, beispielsweise bei der Positionierung zum Ukraine-Krieg.

Ein französischer Teilnehmer der Runde schlug ein größeres Engagement des Auswärtigen Amts bei der Vermittlung der deutschen Sprache unter Jugendlichen im Elsass vor, die ja auch als Arbeitskräfte in der Grenzregion für Deutschland interessant sein könnten. Die Deutschkenntnisse unter jungen Elsässern würden stark abnehmen, erklärte er. Kruppa hatte zwar Sympathien für diese Idee, verwies jedoch auf das knappe Budget, welches Überlegungen erforderlich mache, an welcher Stelle der letzte Euro am besten investiert sei. Als eine Alternative verwies er auf staatliche Lehreraustausch-Programme.

Mehr Unterstützung

Ein anderes Problem: Für den Landkreis Lörrach wäre es das Beste, seinen Müll in die nahe gelegene Abfallverbrennungsanlage in der Schweiz zu transportieren. Doch eine EU-Verordnung verbiete das, wie Landrätin Marion Dammann berichtete. Was kann in solchen Fällen getan werden?

Kruppa empfahl, dass sich alle deutschen Grenzregionen mit ihren Anliegen zusammentun sollten, um mehr Gewicht zu haben und in der „Berlin-Blase“ besser durchzudringen. Immerhin: Es gibt grenzüberschreitende Abkommen, die vor Ort flexibel geregelt werden können.

Dennoch wünschte sich Sonya Baron, Leiterin der Stabsstelle Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, mehr Unterstützung von Seiten der Bundespolitik, in Form von klaren Regeln oder Änderungen derselben. Es sei nicht normal, was von Grenzgängern verlangt werde, kritisierte sie. Jedoch würden entsprechende Anfragen oft zurückgespielt. Kruppa riet zu konkreten Vorschlägen anstelle von Anfragen. „Damit können sie besser arbeiten.“

Nach einem Exkurs über die kuriosen, für viele verheerenden Auswüchse während der Corona-Pandemie im Grenzgebiet, endete der Austausch mit dem erfreulichen Hinweis auf den ersten grenzüberschreitenden Busverkehr zwischen Frankreich und Deutschland, der Linie 220, auch „Freund“ genannt.