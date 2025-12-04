Bürgerdialog im Landratsamt: Wie Außenpolitik den Alltag beeinflusst

Wie wirkt Außenpolitik im Alltag einer Grenzregion? Dieser Frage widmete sich ein Townhall-Meeting des Landkreises Lörrach und des Trinationalen Eurodistricts Basel.
Was bewirkt Außenpolitik vor Ort?“ Dieser Frage ging ein kleiner Kreis interessierter Teilnehmer auf Einladung des Landkreises Lörrach und des Trinationalen Eurodistrict Basel (TEB) auf den Grund. Als Experte war Mirko Kruppa, Leiter des Referats für Inlandskommunikation und Bürgerdialog im Auswärtigen Amt (AA), zu dem Townhall-Meeting ins Landratsamt gekommen. Die interaktive Veranstaltung setzte bewusst auf einen Austausch über Außenpolitik und ihre Bedeutung für den Alltag im Dreiländereck vor Ort.