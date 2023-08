Kritik und harsche Worte musste sich Oberbürgermeister Markus Ibert beim Bürgerdialog der Lahrer CDU am Samstag in Kuhbach anhören. Wie schon die Reichenbacher tags zuvor fühlten sich auch die Kuhbacher bei der Entscheidung für Tempo 30 übergangen.

Ilona Rompel, Fraktionssprecherin der CDU, erwähnte die Aussage des Gutachtens Fichtner, dass eine Verminderung der Durchfahrtsgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde gerade einmal eine Verbesserung von 1,2 Dezibel erreiche. Diese sei überhaupt nicht wahrnehmbar. Rompel war der Auffassung, dass die Entscheidung über die Einführung von Tempo 30 vom Gemeinderat getroffen werden solle und dass dabei das Votum der Bürger nicht übergangen werden dürfe.

Oberbürgermeister Markus Ibert, der sich für die Einladung bedankte, kam, um zuzuhören. Er stelle eine offensichtlichen Stimmungswandel gegenüber früheren Jahren fest und verwies auf eine Veranstaltung der Stadt Lahr zu diesem Themenbereich, die für Oktober vorgesehen ist.

Ortsvorsteher Norbert Bühler erinnerte an eine Befragung der Anrainer in Kuhbach, die mehrheitlich für die Beibehaltung von Tempo 40 votiert hätten. Er beklagte, dass die Problematik der Emissionen bei einer Verminderung auf 30 Kilometer pro Stunde nirgends berücksichtigt würde, obwohl diese die größten Gesundheitsschäden verursachten. Außerdem sei nicht einsichtig, warum diese so deutlich abgelehnte Reduzierung nicht auch für den Rest der Stadt gelte.

CDU-Bundestagsabgeordneter Yannick Bury erinnerte daran, dass die konkrete Bundes- und Landespolitik diese Zwischenschritte nahelege. Die Problematik sei vor allem mit dem zögerlichen Ausbau der Autobahnausfahrt Offenburg-Süd verbunden. Auch das immer wieder geforderte Nachtfahrverbot sei eigentlich überfällig.

Zahlreiche Teilnehmer äußern heftige Kritik an der Stadtverwaltung

Mit zahlreichen Wortmeldungen nahmen die 25 Teilnehmer Stellung und machten weder aus ihrer Ablehnung von Tempo 30 einen Hehl, noch sparten sie mit Kritik an der Verwaltung, die weder die Ortschaftsräte noch die Bürger ernst nehme, sondern ihre Vorstellungen auch in anderen Bereichen durchdrücke. Josef Schwarz, Ortschaftsrat für die SPD, monierte das „Warten auf neue Werte“. „Wie lange noch und auf welche Werte?“, fragte er sarkastisch.

Auch die Tunnelfrage wurde erneut angesprochen. Die sei technisch möglich, wenn auch teuer. Aber, so Ortsvorsteher Bühler, was ist eine Milliarde Euro gemessen an den vielen Milliarden, die der Bund ausgibt? OB Ibert verwies auf einen neuen Erlass der Verkehrsministers Baden-Württemberg, dass Alternativen zum Individualverkehr attraktiver werden müssen.

Ein einzelner Bürger plädierte für die Einführung von Tempo 30 und meinte, Tempo 30 beschere ein entspannteres Fahren und verleite zu mehr Rücksicht auf Fußgänger. Doch das Stimmungsbild am Ende der Veranstaltung auf dem Parkplatz der Firma sah anders aus: 23 Anwesende plädierten für die Beibehaltung von Tempo 40 auf der B 415 in Kuhbach.

Zu hohe Lärmwerte

Den Plan, die erlaubte Geschwindigkeit entlang der B 415 in Kuhbach und Reichenbach auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren, hatte die Stadt am 5. Juli bekanntgegeben. Grundlage dieser Entscheidungen sei eine verkehrs- und schalltechnische Untersuchung im Auftrag der Stadtverwaltung. Die Ergebnisse der Lärmberechnungen würden eine erhebliche Überschreitung der Lärmwerte in beiden Ortsteilen entlang der B 415 belegen, teilte die Stadt damals mit. Anwohner äußerten schon mehrfach ihren Unmut.