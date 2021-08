1 Eine neue Ehrenamtliche am Steuer des BürgerBus Schramberg: Petra Schmälter. Fahrerkollege Klaus Schmidt freut sich über die weibliche Verstärkung im Team. Foto: Olowinsky

Auch in der Pandemie-Zeit hat der BürgerBus (BBS) nach längerer Unterbrechung im August 2020 seine Fahrten wieder aufgenommen und befördert seither regulär seine Fahrgäste entsprechend den geltenden Corona-Bestimmungen.

Schramberg - Der Fahrerstammtisch konnte sich jedoch erst kürzlich wieder einmal treffen. Die ehrenamtlichen Bürgerbusfahrer wurden zu einem Stammtisch mit Dankeschön-Essen im Gasthaus Unot eingeladen. Fahrer-Obmann Enrico Planötscher freute sich, die Fahrer begrüßen zu können und sich mit ihnen auszutauschen.

Er begrüßte Petra Schmälter als neueste Fahrerin. Somit habe der BürgerBus derzeit drei Fahrerinnen und 21 Fahrer. Allerdings mussten einige Fahrer alters- oder krankheitsbedingt ihren Dienst aufgeben, so dass es dringend erforderlich sei, neue aktive Mitglieder im Fahrerteam zu gewinnen.

Bei der Aussprache über den Fahrplan und angeregte neue Haltestellen ergab sich eine Diskussion. Willi Herzog betonte, dass man Abfahrtszeiten und Haltestellen nicht willkürlich ändern könne (zum Beispiel während der Baumaßnahmen in der Stadt), dass daher der BBS grundsätzlich alle festgelegten Haltestellen anfahren müsse. Dies sei Verpflichtung durch das Personenbeförderungsgesetz und die Konzession Verkehrsverbund VVR. Es müsse bei geplanten Veränderungen immer das Landratsamt als Verkehrsbehörde eingeschaltet werden und zustimmen.

Nach neuestem Stand der Dinge sei die Baustelle Paradiesplatz beendet, die Haltestelle Tour I könne also wieder angefahren werden.

Auf die Anfrage an die Stadtverwaltung zum Durchfahrtsverbot Sulgen Kirchplatz/Linde gebe es noch keine Rückmeldung, der BürgerBus fahre also weiterhin als "Anlieger frei". Der Fahrplanwechsel des ÖPNV ab 15. Dezember bringe für den Bürgerbus keine Veränderung. Es gelte weiterhin der BBS-Fahrplan 2019 und dieser werde wieder in die Broschüre des Stadtverkehrs aufgenommen. Juliane Kugler überbrachte den Dank vom Vorstand des Bürgerbus-Vereins an alle Mitglieder des Fahrerteams für ihre nicht selbstverständliche und verantwortungsvolle Tätigkeit. Auch sie betonte die Wichtigkeit, neue Fahrer zu gewinnen.