Zum allgemeinen Fahrplanwechsel, im Dezember, tritt auch beim Bürgerbus (BBS) in Schramberg der neue geänderte Fahrplan 2024 in Kraft.

Wie bereits angekündigt, wird in der Talstadt beim Start nach dem Fahrbahnwechsel am 10. Dezember die Route I erweitert.

Bei der Anfahrt von der Weihergasse zum „Busbahnhof Bussteig 6“ geht es weiter zu Lauterbacher Straße, dann zum MedZentrum und dann über den Sonnenberg. Bei der Anfahrt zur Haltestelle Stadtarchiv gibt es neu die Haltestelle „Hammergraben“ (vorhandene Haltestelle Move) dann Höflebrücke und weitere Haltestellen.

Bei den Routen I und II, geht es bei der Anfahrt vom Rathaus her jetzt zum Busbahnhof an „Bussteig 6“, danach zur Lauterbacher Straße, MedZentrum, Gewerbepark Junghans, dann, Am Felsenkeller, Junghans Terrassenbau Museum und zum Busbahnhof.

Tour III wird ergänzt

Bei der Route III im Stadtteil Sulgen wird es eine komplette Ergänzung der Tour III gebe. Dafür entfällt die Tour IV sowie die Haltestelle Scheffelweg. Start ist an der Haltestelle Rose, dann geht es nach links zur Alten Steige, weiter zur David-Deiber-Straße und zur neuen Haltestelle Schramberger Straße, bevor die Route Richtung Rechbergstraße, Hölderlin-, Bärenweg und weiter geht.

Weitere Haltestelle H.– Junghans-Straße

Bei der Anfahrt von der Haltestelle Eckenhofstraße gibt es die neue Haltestelle Dr.-Helmut-Junghans-Straße/Lärchenweg, bevor die Route weiter über Erlenweg, Dr.-Helmut.-Junghans-Straße, Steighäusle, Feriendorf und Hörnlestraße (Seniorenzentrum Fritz Fleck-Haus) weiter geführt wird.

Die Fahrtage

Fahrtage in Sulgen sind mittwochs am Vor- und Nachmittag, freitags lediglich am Vormittag und samstags am Nachmittag. Die erforderlichen Ergänzungen der Haltestellen-Schilder erfolgen noch, heißt es in einer Mitteilung.

Fahrpläne liegen aus

Die neuen Fahrpläne sind im Bus, auch in den Bürgerservice der Stadt erhältlich, Kundencenter Move, sowie auch in verschiedenen Geschäften, Apotheken, Arztpraxen. Auch auf der Homepage des Bürgerbusses ist der neue Fahrplan einzusehen.