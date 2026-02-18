Bürgerbus Efringen-Kirchen: „Ehrenamtlichen werden Steine in den Weg gelegt“

Leser Hans-Peter Kölblin aus Efringen-Kirchen findet, dass das Ehrenamt nicht gewürdigt wird und sie sieht im geschlossenen Museum ein Spiegelbild der Gesellschaft.

Wäre ich Frau Bürgermeister, oder Sitzungsgeldempfänger im Gemeinderat, mir würden nach den Zeilen von Hernn Alt-Bürgermeister Dierkes die Ohren klingeln! Aber der Reihe nach. Nach der Silvester-Brandkatastrophe von Crans-Montana ist es nicht einfach, die Museumsschließung zu kritisieren, die sich auf angeblich oder tatsächlich unzureichenden Brandschutz nach typisch Brüsseler Vorgaben stützt. Man tut jedoch vermutlich nur wenigen unrecht, wenn man dieses Argument als vorgeschoben betrachtet, quasi als willkommener Anlass, sich dieses musealen „Kostenträgers“ auf billige Art endlich entledigen zu können.

Man erinnert sich: Als es kürzlich um das neue Feuerwehrkonzept ging, wurden aus dem Gemeinderat heraus Stimmen laut, die die veranschlagte Summe von immerhin 25 Millionen Euro als „Peanuts“ abtaten. Nun sind Äpfel und Birnen nur schwer miteinander vergleichbar. Man darf aber wohl davon ausgehen, dass die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen für das Museum deutlich günstiger und mit einem Minimum an gutem Willen umsetzbar gewesen wären.

Allerdings, das sei eingeräumt, wer mal lieber 10 000 Euro für eine externe „Expertise“ zum Fenster hinauswirft, weil er sich selbst die Entscheidung über die Zukunft der alten Güterhalle nicht zutraut – wo man demnächst Fahrräder abstellt – der ist natürlich in Sachen Kreativität und Eigenverantwortung deutlich überfordert. Freilich, Kunst und Kultur kommen heute in vielen Facetten daher. Da mag ein altehrwürdiges Museum manchen ach so modernen Zeitgenossen suspekt erscheinen. Dabei sind doch im Gestern und Heute beide ein unverwechselbares Spiegelbild unserer Gesellschaft. Aber leider auch von dem, was aus ihr geworden ist. Und das beileibe nicht nur beim Thema „Museum“.

Da werden, wie man hört und liest, den Repräsentanten einer ehrenamtlichen Einrichtung namens „Bürgerbus“, aus einem inzwischen halb leeren Rathaus, regelmäßig Steine in den Weg gelegt. Man macht einer wackeren Handvoll Idealisten, die sich unseren alten und kranken Mitbürgern widmen, den Job madig, indem man ihnen Kraft Amtes jegliche Wertschätzung verweigert.

Allmählich stellt sich offensichtlich nicht nur mir die Frage, ob man es hier mit einer unguten Mischung aus Unreife und mangelnder Berufserfahrung, oder schlichtweg fehlendem Anstand zu tun hat!

