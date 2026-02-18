Bürgerbus Efringen-Kirchen: „Ehrenamtlichen werden Steine in den Weg gelegt“

Leser Hans-Peter Kölblin aus Efringen-Kirchen findet, dass das Ehrenamt nicht gewürdigt wird und sie sieht im geschlossenen Museum ein Spiegelbild der Gesellschaft.
Wäre ich Frau Bürgermeister, oder Sitzungsgeldempfänger im Gemeinderat, mir würden nach den Zeilen von Hernn Alt-Bürgermeister Dierkes die Ohren klingeln! Aber der Reihe nach. Nach der Silvester-Brandkatastrophe von Crans-Montana ist es nicht einfach, die Museumsschließung zu kritisieren, die sich auf angeblich oder tatsächlich unzureichenden Brandschutz nach typisch Brüsseler Vorgaben stützt. Man tut jedoch vermutlich nur wenigen unrecht, wenn man dieses Argument als vorgeschoben betrachtet, quasi als willkommener Anlass, sich dieses musealen „Kostenträgers“ auf billige Art endlich entledigen zu können.