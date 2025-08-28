Bürgerbüro fertigt Bilder selbst an: So funktioniert das Foto-Gerät

Seit dem 1. Mai dürfen für Ausweise nur noch digitale Bilder verwendet werden. Diese müssen im Rathaus selbst erstellt werden. Hausach hat dafür ein Gerät bestellt.
Wer in Hausach demnächst einen neuen Ausweis oder Reisepass benötigt, wird Bekanntschaft machen mit einem futuristisch wirkenden Gerät. Dieses erinnert an ein Röntgengerät, dem ein paar Teile fehlen: Bei der grauen, fast mannshohen Säule mit Bedienungsdisplay und einem weiteren auf Kopfhöhe handelt es sich um ein sogenanntes Point ID-Gerät. Dieses macht nicht nur die Bilder für Ausweise und Reisepässe, sondern nimmt auch die dafür nötigen Fingerabdrücke und Unterschriften auf.