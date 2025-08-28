Bürgerbüro fertigt Bilder selbst an: So funktioniert das Foto-Gerät

Seit dem 1. Mai dürfen für Ausweise nur noch digitale Bilder verwendet werden. Diese müssen im Rathaus selbst erstellt werden. Hausach hat dafür ein Gerät bestellt.

Wer in Hausach demnächst einen neuen Ausweis oder Reisepass benötigt, wird Bekanntschaft machen mit einem futuristisch wirkenden Gerät. Dieses erinnert an ein Röntgengerät, dem ein paar Teile fehlen: Bei der grauen, fast mannshohen Säule mit Bedienungsdisplay und einem weiteren auf Kopfhöhe handelt es sich um ein sogenanntes Point ID-Gerät. Dieses macht nicht nur die Bilder für Ausweise und Reisepässe, sondern nimmt auch die dafür nötigen Fingerabdrücke und Unterschriften auf.

Wie Christoph Rotzinger. Leiter des Hausacher Bürgerbüros im Gespräch mit unserer Redaktion ausführt, stellt die Bundesdruckerei die Point ID-Geräte den Gemeinden auf Wunsch zur Verfügung. Kommunen hatten bis zum Stichtag 1. Mai dieses Jahres die Wahl, ob sie sich ein Gerät zum Anfertigen von biometrischen Fotos anschaffen oder mit QR-Codes arbeiten (siehe Info). Die Stadt Hausach votierte für die erste Möglichkeit, „denn das passte am besten in die hiesigen Abläufe“, erklärt Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann.

Es gab verschieden Modelle zur Auswahl. Die Hausacher Verwaltung entschied sich schließlich gegen eine Wandaufhängung und für eine stehende Ausführung. „Die Wände des Rathauses sind schließlich 200 Jahre alt“, gibt Hermann zu bedenken. Ein weiterer Grund war, dass das Bürgerbüro demnächst umgebaut werden soll und da macht es Sinn, dass das Point ID-Gerät sich versetzen lässt.

Bundesdruckerei verschickt sieben Einzelpakete

Anfang August habe die Bundesdruckerei dann in sieben Paketen die in Einzelteile zerlegte Maschine geschickt, welche ein ebenfalls von der Bundesdruckerei entsandter Installateur vor Ort zusammenbaute, erzählt Rotzinger. „Alle Kosten übernahm die Bundesdruckerei“, erklärt er.

Das Gerät konnte allerdings nicht gleich in Betrieb genommen werden, da es technische Schwierigkeiten gab. Am Dienstag konnte dann der erste Ausweis mit Hilfe des Point ID-Geräts erstellt werden. Ein Profi muss man dafür nicht sein. Die Anwendung der Maschine ist so selbsterklärend, dass die Mitarbeiter des Bürgerbüros in den meisten Fällen nur ab und an helfend eingreifen müssen. Rotzinger erklärt, wie es zu bedienen ist: Der Anwender stellt sich vor das Gerät; die Kamera stellt sich dann automatisch auf Kopfhöhe der Person ein. Anschließend kann sie auswählen, ob ein Bild für einen Ausweis oder Pass eines Erwachsenen, eine Kindes oder Kleinkindes erstellt werden soll. Danach aktiviert sich ein Spiegel, in dem der Anwender sein Gesicht sehen kann. Die Maschine erklärt auf dem Display nun, was bei der Aufnahme des Fotos zu beachten ist: Die Haare dürfen nicht in Gesicht hängen, man muss den Mund schließen und darf nicht lächeln und auch Hüte oder andere Kopfbedeckungen dürfen nicht getragen werden. Vor dem Fotografieren muss der Anwender seinen Kopf ein paar Mal hin und her drehen bis die Kamera jede Bildecke als grün markiert. Das Gerät macht dann einige Aufnahmen, von denen der Benutzer eines auswählen kann. Danach nimmt das Point ID-Gerät noch Fingerabdrücke ab und auch eine Unterschrift wird mit einem Stift über das Display in eine Cloud geladen. Über diese kommen alle Daten – Foto, Fingerabdrücke, Unterschrift – auf den PC des bearbeitenden Bürgerbüro-Mitarbeiters. Dort wird der Ausweis oder Reisepass dann zusammengefügt und schließlich an die Bundesdruckerei gesendet, welche die Dokumente dann erstellt.

Aufnahmen werden in eine Cloud geladen

Bisher würden die Bürger das neue Gerät gut annehmen, berichtet Rotzinger. „Aber da es erst seit ein paar Tagen im Einsatz ist, haben wir natürlich noch keine so großen Erfahrungswerte“, gibt er zu bedenken. Für ihn und seine Kollegen mache es vom Aufwand her keinen großen Unterschied, „ob wir nun die mitgebrachten Fotos einscannen oder die aus der Cloud bearbeiten“, sagt er. Von Vorteil sei neben der einfachen Handhabung allerdings, dass die vom Point ID-Gerät aufgenommenen Fotos vom System grundsätzlich angenommen werden. „Früher kam es immer mal wieder vor, dass die von den Fotografen aufgenommen Bilder nicht den Anforderungen unseres Systems entsprachen“, berichtet der Bürgerbüro-Leiter. „Das war dann sehr frustrierend, wenn wir die Leute wegschicken mussten, damit sie neue Fotos machen lassen.“

Und was ist, wenn das Pojnt ID-Gerät mal nicht funktioniert? „Dann können wir auf die QR-Code-Variante zurückgreifen“, versichert Rotzinger.

Neue Verordnung

Seit dem 1. Mai dürfen nur Fotos für Pässe und Ausweise verwendet werden, die entweder in der Behörde erstellt wurden oder vom Fotografen medienbruchfrei und digital über eine sichere Cloud per QR-Code bereitgestellt wurden. Ziel dieser neuen Regelungen ist es laut des Bundesinnenministeriums, die Qualität und Sicherheit der Lichtbilder zu erhöhen, das Risiko von gefälschten Passbildern in Ausweisdokumenten zu verringern und den Antragsprozess zu vereinfachen.