Die Zukunftsorientierung und aktive Einbindung der Bürger hin zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz wird gewürdigt. In der Kategorie Bürgerbeteiligung ist der Staatsanzeiger Award 2023 an den Neckar gegangen.

Die „engagierte Stadt Sulz a. N.ckar“ wird in der Kategorie „Bürgerbeteiligung“ des Staatsanzeiger Award 2023 Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Für die Bürgerbeteiligung ist die gemeinsame Unterstützung aus Stadtverwaltung, Politik, der Zivilgesellschaft und den Partnern ist in Sachen Bürgerbeteiligung sehr motivierend und hilfreich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bürgerbeteiligung dosiert einsetzen

Die Ergebnisse aus 2023 übertrafen alle Erwartung ebenso die Motivation der Zivilgesellschaft bei Projekten mitzuwirken. Hybride Formate (Denkwerkstatt) und digitale Möglichkeiten (sulz-vernetzt) sind in Sulz ein Stück Alltag geworden.

Jens Keucher, Bürgermeister, kaum ein Jahr im Amt, freute sich sehr über den Preis. „Uns ist es gemeinsam wieder ein Stück gelungen, Bürger aktiv in die Stadtentwicklung einzubinden. Bürgerbeteiligung muss dosiert eingesetzt werden. Da braucht es ein gutes Miteinander, was sinnvoll und wichtig ist.“

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

In der Begründung der Jury Staatsanzeiger Award heißt es, dass die Stadt Sulz am Neckar im mittleren Schwarzwald nicht nur für malerische Täler und vielfältige Freizeitaktivitäten, sondern auch für eine dynamische Entwicklung in der Innenstadt und Stadtteilen stehe.

Mit der Initiative „Sulz besser machen“ setzt die Stadt auf eine zukunftsorientierte Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz, getrieben von starkem Bürgerengagement und einer fest verankerten Beteiligungsstruktur.

Energiegenossenschaft und Radwege

Die Bürgerdialogreihe „Sulz besser machen“ basierte auf einer breiten Beteiligung von Bürger. Über 400 Menschen aus der Sulzer Bevölkerung haben aktiv an den Bürgerdialogen teilgenommen und Verantwortung für ihre Stadt übernommen.

Die Vielfalt der Ideen and deren Umsetzung – von der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur bis hin zur Gründung einer Bürgerenergiegenossenschaft – sind Beispiele dafür, Bürger eine Stadt aktiv mitgestalten, für eine nachhaltige Zukunft eintreten und zu einer starken Demokratie beitragen können.