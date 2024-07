Unter dem Motto „Wir lassen die Zukunft im Ort“ startete im März ein Bürgerbeteiligungsprozess. Mit verschiedenen Impulsen sollten relevante Entwicklungsfelder und Bedarfe für Gütenbach herausgestellt werden – aber auch, welche positiven Weichen bereits gestellt wurden.

Die fünf Veranstaltungen beleuchteten die Demografie, das soziale und kulturelle Leben in der Gemeinde und die Sicht der Jugendlichen und Senioren. Zum Abschluss erfolgte eine Vernetzung aller Bereiche. Über den Sommer startet noch eine flächendeckende Bürgerbefragung dazu. Die Ergebnisse werden im Oktober dem Gemeinderat präsentiert, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Freiwillige melden sich

Schon jetzt hätten sich zahlreiche Freiwillige gemeldet, die sich kleinerer Projekte annehmen möchten. Erste Projekte wie ein Hobbytag gehen bereits in die Vorbereitung und sollen im Herbst realisiert werden.

Insgesamt beteiligten sich rund zehn Prozent der Bevölkerung an den Veranstaltungen. Ein herzlicher Dank gehe an alle Unterstützer, lobte Bürgermeisterin Lisa Hengstler. Nur mit dem Engagement der Ehrenamtlichen, was nun neu koordiniert werden soll, könne Neues entstehen. Die Veranstaltungen hätten auch viel Freude bereitet.