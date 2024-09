Bürgerbefragung: Das erwartet die Bürger in Wolfach bei der Markenbildung

1 Reinhold Waidele (von links), Detlev Bernhart, Thomas Geppert, Anne Ganter und Simon Vollmer ­präsentieren die Plakate, die für die Umfrage werben. Foto: Lupfer

Wolfachs Markenbildungsprozess beginnt mit der Bürgerbefragung. Unter dem Motto „Wir alle sind gefragt“ sollen Bürger und Pendler 4 Wochen lang mit einem großen Fragebogen Auskunft geben, was Wolfach wirklich ausmacht – und wo der Schuh drückt.









„Übers Wochenende werden Wolfach und die Tallagen erwachsen zu einem Blütenmeer aus Plakaten und Bannern“, kündigte Thomas Geppert am Donnerstag beim offiziellen Startschuss der Öffentlichkeitsbeteiligung zu Wolfachs groß angelegtem Markenbildungsprozess an. Banner, großformatige Plakate und handliche Flyer appellieren in leuchtendem Gelb mit dem Slogan „Wir alle sind gefragt!“ in den nächsten vier Wochen an Wolfacher und Pendler, sich an der anonymisierten Umfrage zu beteiligen.