Bürgerball zum Bochinger Jubiläum: Ratten, Dinner for one und besondere Geburtstagskinder

Ratten, Dinner for one und besondere Geburtstagskinder

1 Standing Ovations gibt es für die Kapelle „Trotzdem“, die die Bochinger Fasnet mit musikalischer Leidenschaft lebt. Foto: Holzer-Rohrer

„Das Fest der Freude, der Erinnerung und der Zukunft“ – wie Präsident Oliver Essel das Bochinger Ringtreffen bezeichnete, fand Fortsetzung mit dem Bürgerball, der auf den 100. Jahrestag der Gründung der Bochinger Narrenzunft gelegt worden war.









Link kopiert



Deshalb bahnten sich auch um just 19.25 Uhr Elferrat, Garde und Brauchtumsnarren ihren Weg zur Bühne durch ein großes Publikum, das sich den ganzen Abend immer wieder spontan von den Plätzen erhob, um den Akteuren auf der Bühne Respekt für ein tolles Programm, aber auch die Ehre zu erweisen für den Einsatz, die Tradition am Leben und das Brauchtum am Blühen zu halten.