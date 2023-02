12 In der Neckarhalle herrscht beim Einmarsch des Elferrats großer Jubel. Foto: Wagner

Eine ganz besondere Atmosphäre schwebte beim diesjährigen Bürgerball in der Oberndorfer Neckarhalle über den unzähligen Narren, die gekommen waren, um nach zwei Jahren Pause wieder ausgelassen und fröhlich Fasnet feiern zu können.









Zeremonienmeister, Stadtkapelle und Elferrat konnten es im Foyer fast nicht erwarten, bis es 19.11 Uhr war und sie unter den Klängen des Narrenmarschs in den Bürgerballsaal einmarschieren konnten. Auch die Zuschauer hatten diesen Augenblick lange herbeigesehnt, erhoben sich von ihren Plätzen und jubelten dem Elferrat und der bunt gewandeten Stadtkapelle unter der Leitung von Marco Della Pina zu.

Nach einer Ehrenrunde kam der Elferrat auf die Bühne und Zunftmeister Marco Pfisterer begrüßte das närrische Volk in der voll besetzten Halle. Sein Gruß galt allen Besuchern aus Oberndorf, New York, der Schweiz und aus Weiden und auch für Bürgermeister Hermann Acker, Ehrenpräsident Eberhard „Ebbse“ Schmid und die Ehrenelfer gab es ein herzliches Willkommen.

Der Begrüßung folgte ein Ritual, das aus dem Oberndorfer Bürgerball nicht mehr wegzudenken ist. Beim lebenden Bild war absolute Stille im Saal, ergriffen genoss das Publikum dieses herrliche Bild auf der Bühne, bei dem sich Narros, Hansel, Schantle und auch der Polizeischantle präsentierten. Aus diesem wunderbaren Bild entwickelte sich kurz darauf ein Saalnarrensprung.

Närrische Zeitreise

Seit Jahren bereichern die Damen der Hagenhenkerzunft Beffendorf das Bürgerballprogramm und so eröffneten sie auch dieses Mal das Programm mit ihrem Gardetanz.

Besonders neugierig war das Publikum darauf, was sich wohl der Elferrat für diesen besonderen Ball ausgedacht hatte, und so wartete man gespannt auf diesen Auftritt. Dieser punktete schon mit einer neuen Kulisse und Marco Pfisterer nahm den kleinen wissbegierigen Robin und das Publikum mit auf eine Reise in die Geschichte Oberndorfs.

Aus dem Turm des Obertorplatzes heraus erzählte Pfisterer von der Belagerung durch die Herren von Zimmern und die Zuschauer konnten hautnah erleben, wie die Elferräte die Stadt damals heldenhaft verteidigten.

Zuschauer staunen

Den großen Stadtbrand 1780 ließ er Revue passieren und er erinnerte auch an die ersten Italiener, die nach Oberndorf gekommen waren, um das Eiscafé Fiore zu eröffnen, das insbesondere von der Damenwelt gerne aufgesucht wurde. Nach dem Finale des Auftritts vor der vom Elferrat mit viel Liebe zum Detail gefertigten Kulisse wollte der Beifall im Saal nicht enden.

Die Teeniegarde aus Beffendorf setzte danach wieder einen tänzerischen Höhepunkt, und beim Auftritt von Herrn Niels kamen die Zuschauer aus dem Staunen nicht heraus. Er beeindruckte mit seiner außergewöhnlichen Körperbeherrschung und einer umwerfenden Bühnenpräsenz.

Sehenswerte Darbietung

Zunftmeister Marco Pfisterer konnte an diesem Abend leider nur eine Gruppe ankündigen. Die Formation „Am seidenen Faden“ zeigte aber mit ihrem Auftritt „Puppet on a String“ eine sehenswerte Darbietung und begeisterte die Gäste. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der Zunftmeister bei allen, die zum Gelingen dieses großartigen Bürgerballes beigetragen hatten.

Insbesondere der kleinen Besetzung der Stadtkapelle, die zur Stimmung bei Tanz- und Schunkelrunden beigetragen hatte, galt seine Anerkennung. Er forderte die Besucher auf zu den Klängen der Band „Ciro Five“ noch lange das Tanzbein zu schwingen, was auch viele Gäste taten.